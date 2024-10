Previsioni Meteo Pozzuoli: il bollettino per domani mercoledì 16 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 16 Ottobre a Pozzuoli indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 21°C, mentre nel corso della mattina si registreranno valori simili, con una leggera fluttuazione. La copertura nuvolosa sarà costante, raggiungendo il 100% nelle ore centrali della giornata. I venti saranno deboli, con velocità che non supereranno i 6 km/h.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con nubi sparse e temperature che si aggireranno attorno ai 21°C. La mattina continuerà a mantenere un cielo coperto, con temperature che varieranno tra 20,6°C e 22,8°C. L’umidità si manterrà su livelli elevati, oscillando intorno al 70%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da direzioni orientali e sud-orientali.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto e le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22°C, con picchi che potrebbero raggiungere i 22,9°C. Anche in questa fase della giornata, l’umidità si manterrà alta, intorno al 62%, e i venti continueranno a essere deboli, con una leggera brezza che potrebbe rendere l’aria più fresca.

La sera porterà con sé un cielo ancora coperto, con temperature che si attesteranno sui 22°C. L’umidità rimarrà costante, e i venti si faranno più leggeri, con velocità che non supereranno i 6 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo così la giornata asciutta.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Pozzuoli indicano una continuazione di condizioni simili, con cieli prevalentemente nuvolosi e temperature miti. Non si prevedono cambiamenti sostanziali, e la situazione meteo rimarrà stabile, con una leggera possibilità di schiarite nei giorni successivi. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi un ambiente favorevole, mentre chi cerca il sole dovrà pazientare ancora un po’.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +21° perc. +21° Assenti 1.1 ESE max 3.2 Scirocco 69 % 1019 hPa 3 cielo coperto +20.8° perc. +20.7° Assenti 1 S max 2.4 Ostro 70 % 1019 hPa 6 cielo coperto +20.8° perc. +20.7° Assenti 3.2 ENE max 3.5 Grecale 70 % 1020 hPa 9 cielo coperto +22° perc. +22° Assenti 4.9 SE max 5.5 Scirocco 66 % 1020 hPa 12 cielo coperto +22.8° perc. +22.8° Assenti 3.6 OSO max 3.4 Libeccio 62 % 1019 hPa 15 cielo coperto +22.7° perc. +22.7° Assenti 4.1 O max 3.5 Ponente 65 % 1018 hPa 18 cielo coperto +22.5° perc. +22.5° Assenti 5.7 ONO max 6.7 Maestrale 65 % 1019 hPa 21 cielo coperto +22.3° perc. +22.3° Assenti 4 NNO max 4.1 Maestrale 66 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 18:17

