Previsioni Meteo Pozzuoli: tutti i dettagli per domani sabato 26 ottobre

Sabato 26 Ottobre a Pozzuoli si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno poche nuvole, mentre dalla mattina in poi il cielo si coprirà completamente. Le temperature oscilleranno tra 20°C e 21,7°C, con un’umidità che si attesterà attorno all’80%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 8,2 km/h.

Nella notte, le condizioni meteo a Pozzuoli saranno tranquille, con poche nuvole e una temperatura di circa 20,2°C. L’umidità rimarrà alta, attorno all’80%, e il vento si presenterà debole, proveniente da Nord Est. Con l’arrivo della mattina, il cielo diventerà completamente coperto, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 21°C entro le 09:00. Anche in questa fase, l’umidità rimarrà elevata, intorno al 74%.

Proseguendo nel pomeriggio, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 21,6°C. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti provenienti principalmente da Sud. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa. L’umidità potrà variare tra il 70% e il 75%, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere leggermente, mantenendosi comunque sopra i 20°C. Il cielo rimarrà coperto, con un’umidità che si attesterà attorno all’80%. Anche in questo frangente, il vento sarà debole, contribuendo a mantenere un clima gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Pozzuoli indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature miti. Si prevede che il clima rimarrà stabile, senza significative variazioni, rendendo le giornate piacevoli per attività all’aperto, sempre tenendo conto dell’umidità elevata.

Tutti i dati meteo di Sabato 26 Ottobre a Pozzuoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +20.2° perc. +20.4° Assenti 2.7 NE max 3.5 Grecale 80 % 1023 hPa 3 nubi sparse +19.9° perc. +20.1° Assenti 2.8 E max 3.3 Levante 80 % 1022 hPa 6 nubi sparse +19.9° perc. +20° Assenti 3.7 E max 4.7 Levante 80 % 1022 hPa 9 cielo coperto +21° perc. +21.1° Assenti 4.1 SE max 5.3 Scirocco 74 % 1023 hPa 12 cielo coperto +21.6° perc. +21.7° Assenti 5.9 S max 6.6 Ostro 71 % 1022 hPa 15 cielo coperto +21.4° perc. +21.5° Assenti 6.6 SSO max 7.6 Libeccio 73 % 1021 hPa 18 cielo coperto +20.8° perc. +21° prob. 1 % 3.6 S max 5.7 Ostro 78 % 1022 hPa 21 cielo coperto +20.5° perc. +20.7° Assenti 5.1 SE max 7.4 Scirocco 79 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 17:03

