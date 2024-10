Previsioni Meteo Prato: il bollettino per domani venerdì 25 ottobre

MeteoWeb

Venerdì 25 Ottobre a Prato si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente instabili. Le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa totale, con piogge che si alterneranno durante la giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 15,6°C e i 18,1°C, mentre l’umidità si attesterà su livelli elevati, intorno al 94%. La direzione del vento sarà prevalentemente da est, con velocità che varieranno da 1,6 km/h a 6,2 km/h.

Durante la notte, Prato sarà avvolta da un cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 15,6°C. La probabilità di precipitazioni sarà moderata, con piogge leggere che inizieranno a manifestarsi già dalle prime ore del mattino. La mattina si presenterà con piogge leggere, con temperature in lieve aumento fino a raggiungere i 17,9°C intorno alle 11:00. Le precipitazioni continueranno a cadere, con un’intensità che varierà da 0,1 mm a 0,84 mm.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni. Le piogge si intensificheranno, passando a una fase di pioggia moderata intorno alle 13:00, con un accumulo di 1,36 mm. Le temperature si manterranno attorno ai 17°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, contribuendo a una sensazione di maggiore umidità. Anche il vento si presenterà debole, con velocità che non supereranno i 6,2 km/h.

La sera continuerà a essere caratterizzata da piogge leggere, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 16,7°C. Le precipitazioni si protrarranno fino a tarda notte, con accumuli che varieranno da 0,41 mm a 0,73 mm. L’umidità rimarrà alta, rendendo l’atmosfera piuttosto umida e fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Prato nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con una possibile attenuazione delle piogge e un aumento delle temperature. Tuttavia, per sabato e domenica, si prevede ancora una certa instabilità, con possibilità di rovesci sporadici. Gli amanti del sole dovranno attendere un ulteriore miglioramento per godere di giornate più soleggiate e asciutte.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Prato

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +15.8° perc. +16° 0.15 mm 4.5 NE max 4.7 Grecale 95 % 1024 hPa 4 cielo coperto +15.6° perc. +15.7° prob. 37 % 4.9 NE max 4.7 Grecale 95 % 1023 hPa 7 pioggia leggera +16.5° perc. +16.6° 0.12 mm 3.5 ENE max 4.5 Grecale 93 % 1024 hPa 10 pioggia leggera +17.1° perc. +17.3° 0.1 mm 3.3 ENE max 4.9 Grecale 93 % 1024 hPa 13 pioggia moderata +17.4° perc. +17.7° 1.36 mm 3.7 ENE max 6.2 Grecale 95 % 1022 hPa 16 pioggia leggera +17° perc. +17.3° 0.4 mm 2.9 ENE max 4.7 Grecale 96 % 1021 hPa 19 pioggia leggera +16.9° perc. +17.2° 0.41 mm 2.1 E max 2.7 Levante 96 % 1022 hPa 22 pioggia leggera +16.7° perc. +17° 0.5 mm 2.2 SE max 3.2 Scirocco 97 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 17:11

