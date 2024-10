Previsioni Meteo Prato: tutti i dettagli per domani mercoledì 9 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 9 Ottobre a Prato indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge intermittenti e temperature che si manterranno su valori relativamente miti. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 16°C. La probabilità di precipitazioni sarà alta, con piogge leggere che inizieranno a manifestarsi già nelle prime ore del giorno.

Nella mattina, le condizioni meteo continueranno a mostrare un cielo prevalentemente nuvoloso, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di tregua. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 20°C intorno alle 10:00. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da sud-ovest, con raffiche che potranno superare i 40 km/h. L’umidità si manterrà elevata, attorno all’81%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con la presenza di nubi sparse e una lieve diminuzione della probabilità di pioggia. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 23°C, favorendo una sensazione di maggiore comfort. Tuttavia, non si escludono brevi rovesci, soprattutto verso le ore centrali della giornata. Il vento continuerà a soffiare con intensità moderata, mantenendo un clima ventilato.

Con l’arrivo della sera, le previsioni del tempo indicano un ritorno delle piogge, che si intensificheranno nuovamente. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 18°C, mentre l’umidità rimarrà alta, sfiorando il 90%. La pioggia leggera continuerà a cadere, accompagnata da un vento sostenuto che potrà rendere l’atmosfera piuttosto fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per Prato nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con possibilità di piogge e temperature che si manterranno su valori miti. Giovedì e Venerdì potrebbero presentarsi condizioni simili, con alternanza di momenti di pioggia e schiarite. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le proprie attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 9 Ottobre a Prato

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +16.4° perc. +16.6° 0.13 mm 8.9 SSO max 25.7 Libeccio 96 % 1007 hPa 4 cielo coperto +16° perc. +16.2° prob. 35 % 11.7 SSO max 27.5 Libeccio 95 % 1007 hPa 7 cielo coperto +16.9° perc. +17.1° prob. 5 % 11.3 SSO max 34.1 Libeccio 92 % 1008 hPa 10 pioggia leggera +20.7° perc. +20.7° 0.14 mm 18.3 SO max 38.3 Libeccio 72 % 1009 hPa 13 nubi sparse +23.1° perc. +22.9° prob. 7 % 17.8 SO max 34.8 Libeccio 55 % 1008 hPa 16 pioggia leggera +19.6° perc. +19.6° 0.11 mm 9.6 SSO max 26 Libeccio 77 % 1007 hPa 19 pioggia leggera +17.8° perc. +18° 0.18 mm 9.5 S max 28.7 Ostro 90 % 1007 hPa 22 pioggia leggera +18° perc. +18.2° 0.24 mm 11.8 S max 33.4 Ostro 89 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 18:37

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.