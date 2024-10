Previsioni Meteo Prato: tutti i dettagli per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Sabato 26 Ottobre, Prato si troverà ad affrontare un clima prevalentemente nuvoloso, con un inizio di giornata caratterizzato da pioggia leggera durante le prime ore della notte. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 16,5°C e i 22°C nel corso della giornata. La copertura nuvolosa sarà alta, con il cielo che si presenterà coperto per gran parte della giornata, ma ci saranno anche momenti di schiarita nel pomeriggio. I venti saranno leggeri, con velocità che non supereranno i 11,1 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo a Prato prevederanno pioggia leggera fino alle prime ore del mattino. La temperatura si attesterà intorno ai 17°C, con una umidità elevata che raggiungerà il 96%. La copertura nuvolosa sarà totale, con il cielo completamente coperto. La velocità del vento sarà debole, proveniente principalmente da est.

Con l’arrivo della mattina, il tempo non subirà significativi cambiamenti. Il cielo rimarrà coperto, con temperature che inizieranno a salire, raggiungendo i 19,6°C entro le 9:00. L’umidità comincerà a scendere leggermente, ma rimarrà comunque alta. A partire dalle 11:00, si registrerà una temperatura di 21,2°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nel pomeriggio, ci sarà una parziale attenuazione della nuvolosità, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21°C, con picchi di 22,1°C alle 13:00. La probabilità di precipitazioni diminuirà, rendendo il pomeriggio più favorevole per attività all’aperto. Tuttavia, il cielo rimarrà in gran parte coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno all’80%.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a essere nuovamente coperto, con temperature che scenderanno fino a 17°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, e non si escludono brevi schiarite. La velocità del vento continuerà a essere debole, con raffiche che non supereranno i 5 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Prato indicano un Sabato caratterizzato da un clima umido e nuvoloso, con temperature miti e una leggera possibilità di pioggia nelle prime ore del giorno. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una diminuzione della nuvolosità. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 26 Ottobre a Prato

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +16.9° perc. +17.2° 0.12 mm 2.5 ESE max 4.2 Scirocco 96 % 1023 hPa 4 cielo coperto +16.7° perc. +17° prob. 42 % 3.1 E max 3.9 Levante 96 % 1022 hPa 7 cielo coperto +17.3° perc. +17.5° prob. 13 % 2.6 ENE max 4.1 Grecale 93 % 1023 hPa 10 cielo coperto +20.5° perc. +20.7° prob. 12 % 2.2 SE max 5.9 Scirocco 78 % 1023 hPa 13 nubi sparse +22.1° perc. +22.2° prob. 27 % 5.4 S max 11.1 Ostro 70 % 1021 hPa 16 cielo coperto +19.4° perc. +19.6° prob. 23 % 1.6 NE max 3.3 Grecale 83 % 1021 hPa 19 cielo coperto +18° perc. +18.1° prob. 35 % 1.5 NNE max 3.9 Grecale 88 % 1022 hPa 22 nubi sparse +17.1° perc. +17.2° prob. 38 % 1.9 ENE max 3.6 Grecale 91 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 17:10

