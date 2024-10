Previsioni Meteo Putignano: il bollettino per domani lunedì 21 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 21 Ottobre a Putignano indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con qualche possibile schiarita nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 16,1°C e i 20,2°C. I venti si presenteranno moderati, provenienti principalmente da Sud Est, con raffiche che potranno raggiungere i 32,3 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà presente, specialmente nel pomeriggio, con attese di pioggia leggera.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 16,1°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e la velocità del vento si manterrà attorno ai 14 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 30 km/h. L’umidità sarà elevata, raggiungendo il 92%.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a toccare i 20°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà su valori simili a quelli della notte, con una leggera diminuzione. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, ma non si escludono brevi episodi di pioggia leggera.

Nel pomeriggio, si prevede un cambiamento nelle condizioni meteo, con l’arrivo di pioggia leggera attesa intorno alle 13:00. La temperatura si stabilizzerà attorno ai 20°C, mentre la copertura nuvolosa rimarrà al 100%. La velocità del vento tenderà a diminuire, con valori che scenderanno sotto i 15 km/h. La probabilità di precipitazioni aumenterà, con attese di pioviggine.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà ancora coperto, ma con la possibilità di qualche schiarita. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai 16,9°C. La velocità del vento sarà più contenuta, e la probabilità di pioggia si ridurrà ulteriormente.

In conclusione, le previsioni del tempo per Putignano nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con attese di schiarite e temperature in aumento. Martedì e mercoledì potrebbero portare giornate più soleggiate, con una diminuzione della copertura nuvolosa e temperature che potrebbero superare i 22°C. Sarà quindi opportuno tenere d’occhio gli aggiornamenti per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 21 Ottobre a Putignano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16.1° perc. +16.2° prob. 83 % 14.2 SE max 30.2 Scirocco 92 % 1026 hPa 3 cielo coperto +16.2° perc. +16° prob. 29 % 16.5 ESE max 32.3 Scirocco 84 % 1026 hPa 6 cielo coperto +16° perc. +15.7° prob. 31 % 14.7 ESE max 30.3 Scirocco 80 % 1027 hPa 9 cielo coperto +19° perc. +18.8° prob. 24 % 16.8 SE max 25.8 Scirocco 72 % 1028 hPa 12 cielo coperto +20.2° perc. +20.2° prob. 31 % 15.8 SE max 20.3 Scirocco 72 % 1027 hPa 15 cielo coperto +19.3° perc. +19.3° prob. 23 % 12.9 SE max 18.2 Scirocco 77 % 1026 hPa 18 cielo coperto +17.4° perc. +17.5° prob. 23 % 10.3 SE max 18.1 Scirocco 89 % 1027 hPa 21 nubi sparse +16.9° perc. +17° prob. 9 % 7.9 SSE max 12.5 Scirocco 91 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 17:58

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.