Previsioni Meteo Putignano: il bollettino per domani martedì 29 ottobre

Martedì 29 Ottobre a Putignano si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,6°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 99%, e il vento soffierà da Nord-Nord Ovest a una velocità di circa 11,2 km/h. Con l’avanzare della mattina, si assisterà a un parziale miglioramento, con la presenza di poche nuvole e temperature in aumento.

Nel corso della mattina, le condizioni meteo miglioreranno leggermente. Si registreranno temperature che varieranno da un minimo di 14,2°C a un massimo di 19,9°C. La copertura nuvolosa si ridurrà, passando dal 41% al 17%, favorendo l’ingresso di un po’ di sole. Il vento continuerà a soffiare da Nord-Nord Ovest, mantenendo una velocità di circa 10-16 km/h. L’umidità si manterrà su livelli accettabili, oscillando tra il 63% e il 88%.

Durante il pomeriggio, il cielo tornerà a coprirsi, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 91%. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 16°C. Il vento si farà più intenso, con raffiche che potranno arrivare fino a 25,1 km/h. Non si prevedono precipitazioni, ma l’umidità aumenterà, toccando il 87%.

In sera, le condizioni meteo rimarranno stabili, con un cielo ancora coperto e temperature che si aggireranno intorno ai 15°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e il vento continuerà a soffiare da Nord-Nord Ovest, mantenendo una velocità di circa 12-14 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 91%.

In conclusione, le previsioni meteo per Putignano indicano una giornata nuvolosa, con temperature che si manterranno su valori moderati e senza precipitazioni significative. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e una possibile intensificazione della copertura nuvolosa, con un clima che potrebbe rimanere instabile. Sarà importante monitorare le previsioni del tempo per eventuali cambiamenti significativi.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Putignano

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +15.1° perc. +15.1° Assenti 11.8 NO max 18.9 Maestrale 90 % 1024 hPa 5 nubi sparse +14.2° perc. +14° Assenti 10.8 NO max 18 Maestrale 89 % 1024 hPa 8 poche nuvole +17.3° perc. +17° Assenti 15.3 NNO max 19.9 Maestrale 74 % 1025 hPa 11 poche nuvole +19.7° perc. +19.3° Assenti 16.3 NNO max 18.3 Maestrale 60 % 1024 hPa 14 cielo coperto +18.8° perc. +18.4° Assenti 16.6 N max 19.3 Tramontana 65 % 1023 hPa 17 cielo coperto +16° perc. +16° Assenti 15.2 NNO max 25.1 Maestrale 87 % 1023 hPa 20 cielo coperto +15.5° perc. +15.4° Assenti 12.9 NNO max 22 Maestrale 91 % 1023 hPa 23 cielo coperto +15° perc. +15° Assenti 11 NNO max 18.8 Maestrale 91 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:22 e tramonta alle ore 16:47

