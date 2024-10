Previsioni Meteo Putignano: il bollettino per domani mercoledì 9 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 9 Ottobre a Putignano indicano una giornata caratterizzata da un inizio instabile, con piogge leggere durante le prime ore della notte. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, che porterà a un aumento della temperatura e a un cielo prevalentemente sereno. Tuttavia, nel corso della giornata, si registreranno anche momenti di nuvolosità variabile.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno inizialmente instabili. Si prevedono piogge leggere con una temperatura di circa 19°C e una copertura nuvolosa al 100%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da sud-sud ovest, con raffiche che raggiungeranno i 26,7 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’88%, creando un’atmosfera piuttosto umida. Con il passare delle ore, la situazione tenderà a stabilizzarsi, e già dalle prime luci dell’alba, il cielo inizierà a schiarirsi.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno fino a 21,6°C alle 08:00. La copertura nuvolosa sarà assente e il vento continuerà a spirare da sud-ovest con una velocità di circa 17,3 km/h. L’umidità scenderà progressivamente, portandosi attorno al 54%. Questo clima favorevole permetterà di godere di una mattinata piacevole e soleggiata.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo con poche nuvole e temperature che raggiungeranno il picco di 25,1°C alle 13:00. La brezza sarà leggera, con una velocità di circa 10,7 km/h. L’umidità si manterrà su livelli accettabili, attorno al 41%, rendendo l’aria più gradevole. Le condizioni meteo si manterranno stabili, favorendo attività all’aperto.

La sera porterà un ritorno della nuvolosità, con un cielo che si presenterà nuovamente coperto. Le temperature scenderanno a 19,1°C alle 20:00, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 79%. Il vento sarà moderato, proveniente da sud, e l’umidità aumenterà, raggiungendo il 77%. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’atmosfera potrebbe risultare più fresca e umida.

In conclusione, le previsioni meteo per Putignano indicano un mercoledì con un inizio instabile, ma che si trasformerà in una giornata piacevole, con temperature miti e cieli sereni. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori simili, rendendo l’atmosfera ideale per attività all’aperto. Tuttavia, è sempre consigliabile monitorare le previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 9 Ottobre a Putignano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +19° perc. +19.2° 0.4 mm 16.3 SSO max 26.7 Libeccio 88 % 1013 hPa 4 cielo coperto +18.1° perc. +18° prob. 68 % 11.6 SSO max 21.7 Libeccio 75 % 1011 hPa 7 cielo sereno +20.2° perc. +19.9° prob. 1 % 19.8 SO max 28.3 Libeccio 61 % 1012 hPa 10 nubi sparse +23.6° perc. +23.2° Assenti 11.9 OSO max 17.2 Libeccio 45 % 1012 hPa 13 poche nuvole +25.1° perc. +24.7° Assenti 10.7 S max 18 Ostro 41 % 1010 hPa 16 poche nuvole +21.6° perc. +21.4° Assenti 15.4 SSE max 27.7 Scirocco 58 % 1010 hPa 19 cielo coperto +19.6° perc. +19.5° Assenti 15.9 S max 28.9 Ostro 74 % 1010 hPa 22 nubi sparse +18.5° perc. +18.4° Assenti 10 S max 16.6 Ostro 79 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 18:15

