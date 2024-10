Previsioni Meteo Putignano: il bollettino per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Sabato 12 Ottobre a Putignano si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un aumento della temperatura nel corso della mattinata. Le previsioni meteo indicano un cielo che si presenterà inizialmente coperto durante la notte, per poi aprirsi a spazi di sereno nella mattina e nel pomeriggio. La temperatura si attesterà intorno ai 20°C durante le ore centrali della giornata, con una leggera diminuzione prevista nel tardo pomeriggio e in serata. I venti saranno moderati, provenienti principalmente da Nord e Nord-Ovest, con raffiche che potrebbero raggiungere i 27 km/h.

Nella notte, Putignano vedrà un cielo coperto con una temperatura che si aggirerà attorno ai 16,7°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 89%, e l’umidità si manterrà intorno al 68%. I venti soffieranno a una velocità di circa 15,3 km/h, creando una brezza vivace. Con il passare delle ore, la situazione meteorologica inizierà a migliorare.

Durante la mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse e la temperatura salirà gradualmente, raggiungendo i 20°C intorno a mezzogiorno. L’umidità scenderà al 54%, mentre la copertura nuvolosa si ridurrà al 15%. I venti continueranno a soffiare da Nord-Ovest, mantenendo una velocità di circa 22 km/h. Questo permetterà di godere di un clima piacevole e di un’ottima visibilità.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a condizioni di cielo sereno. La temperatura massima si attesterà intorno ai 20,6°C, con una leggera diminuzione prevista verso le ore serali. L’umidità rimarrà attorno al 49%, e i venti si manterranno moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 24 km/h. Questo renderà il pomeriggio ideale per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 15,6°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma non si prevedono precipitazioni. L’umidità si attesterà attorno al 75%, e i venti continueranno a soffiare da Nord-Ovest, mantenendo una brezza leggera.

In conclusione, le previsioni del tempo per Putignano indicano una giornata di Sabato 12 Ottobre all’insegna del bel tempo, con cieli sereni e temperature gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori simili, rendendo questo periodo ideale per godere delle bellezze autunnali della zona.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +16.2° perc. +15.7° Assenti 15 NO max 26.2 Maestrale 71 % 1015 hPa 4 nubi sparse +15.5° perc. +15.2° Assenti 13 NNO max 23.9 Maestrale 79 % 1016 hPa 7 nubi sparse +17.7° perc. +17.3° Assenti 19.7 NNO max 26.5 Maestrale 66 % 1017 hPa 10 poche nuvole +20.3° perc. +19.8° Assenti 22.1 NNO max 23.4 Maestrale 54 % 1017 hPa 13 cielo sereno +20.6° perc. +20° Assenti 22.4 NNO max 23.9 Maestrale 49 % 1016 hPa 16 cielo sereno +17.8° perc. +17.3° Assenti 18.6 N max 25.8 Tramontana 65 % 1017 hPa 19 poche nuvole +16° perc. +15.7° Assenti 13.3 N max 22.2 Tramontana 79 % 1018 hPa 22 nubi sparse +15.7° perc. +15.3° Assenti 11.2 NNO max 18.3 Maestrale 76 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 18:11

