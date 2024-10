Previsioni Meteo Putignano: tutti i dettagli per domani domenica 27 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Putignano di Domenica 27 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La temperatura si attesterà intorno ai 20°C nelle ore centrali, mentre le condizioni di umidità saranno elevate, con valori che raggiungeranno anche l’84%. La presenza di venti moderati, provenienti principalmente da sud, contribuirà a rendere l’atmosfera fresca, soprattutto nelle ore serali.

Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse e la temperatura si manterrà intorno ai 15°C, con una leggera diminuzione verso le prime ore del mattino. La velocità del vento sarà di circa 11,9 km/h, creando una leggera brezza. L’umidità si attesterà attorno all’82%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1023 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con una temperatura che salirà fino a 20°C intorno a mezzogiorno. I venti si intensificheranno, raggiungendo i 20,4 km/h, e l’umidità inizierà a scendere, portandosi al 59%. Le condizioni di precipitazione rimarranno assenti, favorendo attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo continuano a indicare un cielo coperto, con temperature che si manterranno attorno ai 19°C. I venti si stabilizzeranno su valori più leggeri, intorno ai 15 km/h, mentre l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 71%. Anche in questo periodo non si prevedono precipitazioni.

La sera porterà un graduale abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 15°C. Il cielo rimarrà coperto, ma con un parziale miglioramento verso la fine della giornata, quando si potranno osservare nubi sparse. La velocità del vento sarà più contenuta, attorno agli 8 km/h, e l’umidità si manterrà alta, attorno all’86%.

In conclusione, le previsioni meteo per Putignano di Domenica 27 Ottobre evidenziano una giornata caratterizzata da un clima mite e umido, con cieli prevalentemente coperti e assenza di pioggia. Nei giorni successivi, si prevede un leggero miglioramento delle condizioni atmosferiche, con possibilità di schiarite e temperature in lieve aumento. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni, tenendo sempre d’occhio le previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Domenica 27 Ottobre a Putignano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +14.8° perc. +14.5° Assenti 11.7 S max 24.2 Ostro 83 % 1022 hPa 4 cielo coperto +14.7° perc. +14.4° Assenti 12 SSE max 27.1 Scirocco 84 % 1022 hPa 7 cielo coperto +16.7° perc. +16.4° Assenti 16.3 SSE max 31.8 Scirocco 76 % 1023 hPa 10 cielo coperto +19.7° perc. +19.3° Assenti 20.3 S max 25.1 Ostro 59 % 1023 hPa 13 cielo coperto +20° perc. +19.5° Assenti 16.2 SSE max 18.9 Scirocco 55 % 1023 hPa 16 cielo coperto +17.1° perc. +16.8° Assenti 12.1 S max 19.3 Ostro 71 % 1023 hPa 19 cielo coperto +15.8° perc. +15.6° Assenti 9.8 S max 15.4 Ostro 84 % 1024 hPa 22 nubi sparse +15.1° perc. +14.9° Assenti 6.8 S max 9 Ostro 86 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:19 e tramonta alle ore 16:50

