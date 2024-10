Previsioni Meteo Putignano: tutti i dettagli per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre, Putignano si troverà ad affrontare una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno attorno ai 22°C durante le ore centrali della giornata. Le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa che varierà dal cielo coperto al parzialmente nuvoloso, con venti sostenuti provenienti principalmente da sud. La pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1014 hPa, mentre l’umidità si manterrà su valori piuttosto elevati, oscillando tra il 61% e l’84%.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto e temperature che si aggireranno intorno ai 16°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 31,2 km/h. L’umidità sarà alta, intorno al 80%, creando una sensazione di maggiore freschezza.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a 22,8°C intorno alle 11:00. I venti continueranno a soffiare da sud, con intensità che potrà raggiungere i 29,4 km/h. L’umidità si manterrà su valori compresi tra il 57% e il 74%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, stabilizzandosi attorno ai 21°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con una prevalenza di cielo coperto. I venti si faranno più intensi, con raffiche che potranno superare i 39 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 76%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

La sera porterà un cambiamento nelle condizioni meteo, con un parziale diradamento delle nubi. Le temperature si attesteranno intorno ai 19°C, mentre i venti continueranno a soffiare con forza, con raffiche che potranno arrivare fino a 54,5 km/h. L’umidità rimarrà elevata, intorno all’84%, ma la probabilità di precipitazioni sarà molto bassa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Putignano nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni nuvolose, con temperature che si manterranno su valori simili a quelli di Martedì. La presenza di venti sostenuti potrebbe rendere l’atmosfera più fresca, soprattutto nelle ore serali. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, in particolare per chi prevede di trascorrere del tempo all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Putignano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16° perc. +15.7° Assenti 11.8 SSE max 21.3 Scirocco 76 % 1018 hPa 4 cielo coperto +15.9° perc. +15.6° Assenti 13.6 SSE max 27.2 Scirocco 79 % 1017 hPa 7 cielo coperto +18.5° perc. +18.3° Assenti 23.1 S max 34.6 Ostro 74 % 1017 hPa 10 cielo coperto +22.3° perc. +22.1° Assenti 28.8 S max 33.9 Ostro 58 % 1017 hPa 13 cielo coperto +22° perc. +21.8° Assenti 30.7 S max 35.7 Ostro 62 % 1015 hPa 16 cielo coperto +19.8° perc. +19.8° Assenti 30.4 S max 44.1 Ostro 76 % 1014 hPa 19 nubi sparse +18.7° perc. +18.7° Assenti 31.6 SSE max 49.8 Scirocco 82 % 1013 hPa 22 cielo coperto +19.5° perc. +19.7° Assenti 34.1 S max 52.1 Ostro 83 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 18:17

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.