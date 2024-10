Previsioni Meteo Putignano: tutti i dettagli per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 4 Ottobre a Putignano indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni variabili, con un passaggio da piogge leggere a cieli parzialmente nuvolosi. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno a influenzare il clima fino alle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno elevate, con valori che oscilleranno tra i 16,6°C e i 22,2°C. La velocità del vento sarà sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 54,1 km/h.

Nel corso della mattina, le condizioni meteo miglioreranno progressivamente. Si assisterà a un graduale diradamento delle nuvole, con l’emergere di sprazzi di sole. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 25,1°C intorno a mezzogiorno, mentre la copertura nuvolosa si ridurrà al 18%. La velocità del vento si attenuerà, mantenendosi comunque intorno ai 21 km/h.

Il pomeriggio porterà un ulteriore miglioramento, con cieli prevalentemente sereni e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 24°C. La brezza sarà leggera, con intensità che non supererà i 7,7 km/h. L’umidità si manterrà su valori moderati, attorno al 34%, favorendo una sensazione di benessere.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo i 17,3°C alle ore 21:00. La copertura nuvolosa rimarrà contenuta, con un 34% di nubi sparse. Il vento sarà debole, rendendo la serata piacevole e tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Putignano nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale delle condizioni meteo. Dopo una giornata di Venerdì caratterizzata da un inizio piovoso, si prevede un weekend con cieli sereni e temperature gradevoli. Sabato e Domenica offriranno opportunità ideali per attività all’aperto, con un clima mite e soleggiato. Si consiglia di approfittare di queste condizioni favorevoli per godere delle bellezze del territorio.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Putignano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +22° perc. +22.2° 0.26 mm 31.2 S max 50.1 Ostro 74 % 1005 hPa 4 cielo coperto +20.2° perc. +20.2° prob. 50 % 20.4 SSO max 36.9 Libeccio 75 % 1005 hPa 7 nubi sparse +22.3° perc. +22.2° prob. 6 % 20.4 SO max 31.4 Libeccio 63 % 1007 hPa 10 poche nuvole +24.5° perc. +24° prob. 6 % 16.6 OSO max 25.1 Libeccio 39 % 1008 hPa 13 nubi sparse +24.1° perc. +23.5° Assenti 6.3 OSO max 17.7 Libeccio 34 % 1007 hPa 16 nubi sparse +20.1° perc. +19.6° Assenti 12.9 ENE max 19.9 Grecale 55 % 1009 hPa 19 nubi sparse +18.1° perc. +17.5° Assenti 5.1 OSO max 10.4 Libeccio 59 % 1011 hPa 22 nubi sparse +16.9° perc. +16° Assenti 8.8 O max 13.9 Ponente 54 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 18:23

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.