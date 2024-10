Previsioni Meteo Qualiano: il bollettino per domani domenica 6 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Qualiano per Domenica 6 Ottobre si presenteranno variabili, con un inizio di giornata caratterizzato da piogge leggere che si attenueranno nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con massime che raggiungeranno i 20,5°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà prevalentemente scarsa, favorendo momenti di sereno, soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Durante la notte, si registreranno piogge leggere con una temperatura che si attesterà intorno ai 17°C. La copertura nuvolosa sarà al 22%, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno al 75%. La velocità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 5 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il tempo migliorerà notevolmente. Le previsioni del tempo indicano un cielo sereno con poche nuvole, e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 20,1°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa si ridurrà ulteriormente, scendendo al 14%. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti provenienti da Ovest-Sud Ovest.

Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili, con temperature che si manterranno intorno ai 20°C. La copertura nuvolosa continuerà a essere limitata, con un’intensità del vento che varierà tra i 9 e i 13 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si attesterà attorno al 55%, rendendo l’aria piuttosto gradevole.

La sera porterà un lieve abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 18°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, con nubi sparse che si presenteranno al 25%. Tuttavia, non si prevedono piogge, e il vento rimarrà debole, favorendo una serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni meteo per Qualiano nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale delle condizioni atmosferiche, con un aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni. Lunedì e martedì si preannunciano giorni soleggiati, con temperature che potrebbero superare i 21°C. Sarà quindi un periodo favorevole per attività all’aperto, con un clima che si manterrà piacevole e stabile.

Tutti i dati meteo di Domenica 6 Ottobre a Qualiano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +17° perc. +16.7° 0.27 mm 0.6 SSE max 5 Scirocco 75 % 1013 hPa 3 cielo sereno +16.6° perc. +16.2° prob. 34 % 1.9 NE max 4.7 Grecale 76 % 1012 hPa 6 cielo sereno +16.6° perc. +16.3° prob. 30 % 3 NNE max 4.8 Grecale 76 % 1013 hPa 9 poche nuvole +19.1° perc. +18.8° prob. 32 % 3.9 O max 6.7 Ponente 64 % 1014 hPa 12 poche nuvole +20.4° perc. +20° prob. 9 % 11.5 OSO max 12.2 Libeccio 56 % 1014 hPa 15 poche nuvole +20.1° perc. +19.6° Assenti 12 OSO max 13.2 Libeccio 57 % 1014 hPa 18 poche nuvole +19° perc. +18.6° Assenti 6 OSO max 7.9 Libeccio 61 % 1015 hPa 21 poche nuvole +18.6° perc. +18.2° Assenti 1.8 ONO max 4.2 Maestrale 63 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 18:32

