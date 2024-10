Previsioni Meteo Qualiano: il bollettino per domani lunedì 21 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Qualiano di Lunedì 21 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà coperto, mentre nella mattina si assisterà a una leggera attenuazione della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, si prevede un parziale miglioramento con la presenza di nubi sparse, mentre la sera porterà nuovamente un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature percepite varieranno tra i 19°C e i 24°C, con venti leggeri provenienti principalmente da est.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse con una temperatura di 19,6°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino a diventare completamente coperta entro le prime ore del mattino, con una temperatura che si attesterà intorno ai 19,4°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 12 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 22,5 km/h.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 24,1°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà più contenuta, oscillando tra i 6,9 km/h e i 12,1 km/h. L’umidità si manterrà su valori elevati, attorno al 56%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale diradamento delle nubi, con la presenza di nubi sparse e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 24°C. Le condizioni di vento rimarranno leggere, con velocità che non supereranno i 6 km/h. L’umidità potrebbe aumentare leggermente, raggiungendo il 66%.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a 20,4°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori attorno ai 5 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 73%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Qualiano nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di nuvolosità. Martedì e mercoledì si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, ma senza significative variazioni termiche. Gli amanti del clima temperato troveranno queste condizioni favorevoli per attività all’aperto, mentre è consigliabile tenere d’occhio eventuali cambiamenti nel meteo locale.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.6° perc. +19.6° prob. 15 % 11.8 NE max 21.2 Grecale 75 % 1023 hPa 3 cielo coperto +19.4° perc. +19.4° prob. 10 % 14 NE max 24.9 Grecale 74 % 1023 hPa 6 cielo coperto +19.3° perc. +19.2° prob. 4 % 11.5 NE max 21 Grecale 73 % 1024 hPa 9 cielo coperto +22.2° perc. +22.1° Assenti 12.1 ENE max 15.6 Grecale 63 % 1025 hPa 12 cielo coperto +24.1° perc. +24° Assenti 6.9 E max 11.4 Levante 56 % 1024 hPa 15 nubi sparse +23.5° perc. +23.5° Assenti 5.6 ESE max 11.4 Scirocco 59 % 1024 hPa 18 nubi sparse +21.8° perc. +21.8° prob. 2 % 4.1 ESE max 7 Scirocco 67 % 1025 hPa 21 nubi sparse +21.1° perc. +21.1° Assenti 4.4 ENE max 7.3 Grecale 70 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 18:09

