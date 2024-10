Previsioni Meteo Quarrata: tutti i dettagli per domani domenica 27 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 27 Ottobre a Quarrata indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con la presenza di nuvole e occasionali piogge leggere. Durante la notte, si registreranno temperature miti, mentre nel corso della mattina si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa e a possibili piogge. Il pomeriggio continuerà a mantenere condizioni di cielo coperto, con la probabilità di pioggia che aumenterà. Infine, la sera si presenterà con schiarite e temperature in diminuzione.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Quarrata avrà un cielo inizialmente con nubi sparse, con una temperatura di 17,1°C e una leggera brezza proveniente da Est-Nord Est. Con il passare delle ore, il cielo diventerà sempre più coperto, raggiungendo una copertura nuvolosa del 99% alle 01:00, con temperature che si attesteranno intorno ai 17°C. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, ma l’umidità si manterrà alta, attorno al 92%.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che varieranno da 16,2°C a 22,3°C. Alle 10:00, si prevede l’arrivo di pioggia leggera, con un’intensità di 0,13mm. La probabilità di pioggia aumenterà fino al 30% entro le 12:00, mentre l’umidità si manterrà attorno al 66%. I venti saranno leggeri, con velocità comprese tra 2,9 km/h e 5,1 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con un cielo prevalentemente coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 21,4°C. Alle 15:00, ci sarà un’altra possibilità di pioggia leggera, con un’intensità di 0,14mm. La probabilità di precipitazioni raggiungerà il 51%. L’umidità si manterrà attorno al 71%, mentre i venti saranno deboli, con velocità che non supereranno i 6 km/h.

La sera porterà un graduale miglioramento, con un ritorno a nubi sparse e temperature in calo, che scenderanno fino a 16,8°C entro le 23:00. L’umidità rimarrà alta, ma la probabilità di pioggia diminuirà, rendendo le condizioni più stabili.

In conclusione, le previsioni del tempo per Quarrata nei prossimi giorni evidenziano un trend di variabilità, con un possibile miglioramento a partire da Lunedì. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Domenica 27 Ottobre a Quarrata

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17° perc. +17.2° prob. 13 % 2.7 NE max 3.6 Grecale 92 % 1021 hPa 4 cielo coperto +16.4° perc. +16.5° prob. 13 % 2.9 ENE max 4 Grecale 93 % 1021 hPa 7 cielo coperto +17.3° perc. +17.4° prob. 16 % 2.9 ENE max 4.4 Grecale 89 % 1023 hPa 10 pioggia leggera +21.1° perc. +21.2° 0.13 mm 5.1 SE max 8 Scirocco 72 % 1023 hPa 13 cielo coperto +22.4° perc. +22.4° prob. 52 % 5.1 S max 8.6 Ostro 64 % 1022 hPa 16 cielo coperto +19.8° perc. +19.8° prob. 51 % 1.2 NO max 1.6 Maestrale 76 % 1023 hPa 19 nubi sparse +18.2° perc. +18.3° Assenti 1.1 ESE max 4.9 Scirocco 82 % 1025 hPa 22 nubi sparse +17° perc. +17° Assenti 2.5 NE max 3.9 Grecale 85 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 17:09

