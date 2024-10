Previsioni Meteo Quarrata: tutti i dettagli per domani domenica 6 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 6 Ottobre, Quarrata si troverà ad affrontare un meteo caratterizzato da una predominanza di nuvole, con temperature che varieranno nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con cieli sereni, che si trasformeranno in copertura nuvolosa nel corso della mattina. Le temperature percepite si manterranno su valori gradevoli, mentre le condizioni di umidità rimarranno elevate.

Nella notte, i cieli si presenteranno sereni con una copertura nuvolosa molto bassa, intorno al 4%, e le temperature si attesteranno attorno ai 12,1°C. Con l’avanzare delle ore, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Dalle 06:00 in poi, il cielo sarà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 98% alle 07:00, e le temperature saliranno fino a 13,4°C. La mattinata continuerà con cieli nuvolosi e temperature che toccheranno i 18,6°C intorno alle 12:00.

Nel pomeriggio, la situazione meteo non subirà significative variazioni, mantenendo una copertura nuvolosa tra il 70% e l’82%. Le temperature si attesteranno attorno ai 18,8°C alle 13:00, per poi scendere a 15,6°C alle 17:00. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 12 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 15,3°C. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, con valori che toccheranno il 94% alle 23:00. L’umidità si manterrà alta, intorno all’80%, rendendo l’aria piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Quarrata indicano una giornata prevalentemente nuvolosa, con temperature gradevoli e senza particolari eventi meteorologici da segnalare. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con cieli nuvolosi e temperature che continueranno a oscillare su valori simili. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il bel tempo potrebbe tardare a tornare.

Tutti i dati meteo di Domenica 6 Ottobre a Quarrata

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +11.9° perc. +11.3° Assenti 3.3 NNE max 3.7 Grecale 82 % 1014 hPa 4 poche nuvole +11.4° perc. +10.7° Assenti 2.5 NE max 3.2 Grecale 84 % 1013 hPa 7 cielo coperto +13.4° perc. +12.8° Assenti 2.3 E max 3.3 Levante 75 % 1014 hPa 10 cielo coperto +15.9° perc. +15.3° Assenti 2.3 S max 3.4 Ostro 67 % 1015 hPa 13 cielo coperto +18.8° perc. +18.4° prob. 4 % 5.7 SO max 10.3 Libeccio 60 % 1013 hPa 16 nubi sparse +16.8° perc. +16.4° Assenti 5.3 OSO max 11.6 Libeccio 73 % 1014 hPa 19 nubi sparse +14.7° perc. +14.4° Assenti 1.8 O max 3 Ponente 83 % 1015 hPa 22 cielo coperto +15.4° perc. +15.1° Assenti 0.5 S max 2.1 Ostro 80 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 18:42

