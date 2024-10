Previsioni Meteo Quarrata: tutti i dettagli per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Martedì 29 Ottobre a Quarrata si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno fino a +16,2°C. La copertura nuvolosa sarà minima, attestandosi attorno al 2%, e i venti saranno leggeri, provenienti da Nord-Nord Est.

Nella mattina, il meteo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno rapidamente. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di +18,3°C, mentre alle 10:00 si raggiungeranno i +21,2°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, intorno al 10%, e i venti saranno deboli, con velocità che varieranno tra 3,1 km/h e 4,4 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il loro picco massimo, con valori che si stabiliranno attorno ai +22,9°C alle 13:00 e +22,6°C alle 14:00. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà sereno e la copertura nuvolosa non supererà il 5%. I venti si manterranno leggeri, con intensità che non supereranno i 5,2 km/h.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a +16,4°C entro le 23:00. Anche in questo periodo, il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa pari a 0%. I venti continueranno a essere leggeri, mantenendo una direzione prevalentemente da Nord-Nord Est.

In conclusione, le previsioni del tempo per Quarrata nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature gradevoli. La tendenza sarà di un clima stabile, senza significative variazioni, rendendo questi giorni ideali per attività all’aperto. Si consiglia di approfittare di queste condizioni favorevoli prima dell’arrivo di eventuali perturbazioni nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Quarrata

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +15.8° perc. +15.7° Assenti 4.2 NNE max 4.6 Grecale 88 % 1025 hPa 5 cielo sereno +15.3° perc. +15.2° Assenti 4.1 NNE max 4.4 Grecale 88 % 1025 hPa 8 cielo sereno +18.3° perc. +18.1° Assenti 4.1 NE max 6.2 Grecale 75 % 1026 hPa 11 poche nuvole +22.2° perc. +22° Assenti 2.2 ESE max 4 Scirocco 59 % 1025 hPa 14 cielo sereno +22.6° perc. +22.5° prob. 4 % 1.4 SSO max 3.1 Libeccio 58 % 1023 hPa 17 cielo sereno +18.6° perc. +18.5° prob. 8 % 5.2 N max 5.2 Tramontana 77 % 1024 hPa 20 cielo sereno +17.2° perc. +17.2° Assenti 4.8 NNE max 4.6 Grecale 84 % 1024 hPa 23 cielo sereno +16.4° perc. +16.3° Assenti 4.5 NNE max 4.5 Grecale 86 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 17:06

