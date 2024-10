Previsioni Meteo Quarto: tutti i dettagli per domani domenica 27 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Domenica 27 Ottobre a Quarto si presenteranno con un clima prevalentemente nuvoloso, ma con temperature gradevoli che si manterranno su valori miti per tutta la giornata. La copertura nuvolosa sarà significativa, specialmente nelle prime ore del giorno, mentre nel pomeriggio si assisterà a una parziale schiarita. I venti saranno leggeri e provenienti principalmente da sud-est, contribuendo a mantenere un’atmosfera piacevole.

Nella notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 20,3°C. L’umidità sarà alta, attorno al 75%, e i venti si muoveranno a una velocità di circa 7,2 km/h. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, raggiungendo i 19,9°C alle 03:00. La copertura nuvolosa rimarrà costante al 100% fino all’alba.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a essere coperto, ma le temperature inizieranno a risalire, raggiungendo i 21,1°C intorno alle 09:00. L’umidità si ridurrà gradualmente, portandosi al 67% entro le 10:00. I venti, sempre leggeri, si muoveranno da sud-sud-est, mantenendo una brezza fresca e gradevole.

Nel pomeriggio, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature massime si attesteranno attorno ai 21,9°C alle 13:00 e si manterranno sopra i 20°C fino alle 17:00. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, portandosi al 29% entro le 17:00. L’umidità si stabilizzerà attorno al 65%, rendendo l’aria più secca e confortevole.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con il cielo che si presenterà a tratti sereno e temperature che scenderanno fino a 19,3°C alle 23:00. L’umidità rimarrà attorno al 69%, mentre i venti si faranno più deboli, con velocità che non supereranno i 4,3 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Quarto indicano una giornata caratterizzata da un clima mite e nuvoloso, con un graduale miglioramento nel pomeriggio e una serata piacevole. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, rendendo le condizioni meteo sempre più favorevoli per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.3° perc. +20.3° Assenti 7.2 ESE max 10.8 Scirocco 75 % 1022 hPa 3 cielo coperto +19.9° perc. +19.9° Assenti 8.2 SE max 11.3 Scirocco 75 % 1021 hPa 6 cielo coperto +19.7° perc. +19.7° Assenti 7.1 SE max 10.1 Scirocco 75 % 1022 hPa 9 cielo coperto +21.1° perc. +21° Assenti 9.5 SSE max 11.9 Scirocco 67 % 1023 hPa 12 cielo coperto +21.8° perc. +21.7° Assenti 9.3 S max 10.9 Ostro 62 % 1023 hPa 15 nubi sparse +21.5° perc. +21.3° Assenti 7.9 S max 9.5 Ostro 62 % 1023 hPa 18 nubi sparse +20.4° perc. +20.2° Assenti 2.6 SE max 5.8 Scirocco 66 % 1024 hPa 21 poche nuvole +19.7° perc. +19.5° Assenti 2.7 ENE max 4.9 Grecale 67 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 17:02

