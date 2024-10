Previsioni Meteo Quarto: tutti i dettagli per domani giovedì 3 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Giovedì 3 Ottobre a Quarto si presenteranno caratterizzate da un’ampia copertura nuvolosa e da piogge diffuse nel corso della giornata. Le previsioni del tempo indicano un clima umido e fresco, con temperature che si manterranno attorno ai 21°C durante le ore più calde. La presenza di venti sostenuti, provenienti principalmente da sud e sud-est, contribuirà a rendere l’atmosfera piuttosto movimentata.

Nella notte, le condizioni meteo saranno caratterizzate da pioggia leggera e una copertura nuvolosa quasi totale, con temperature che si attesteranno intorno ai 21°C. La velocità del vento varierà tra i 14 km/h e i 17 km/h, creando una sensazione di freschezza. Le precipitazioni, seppur leggere, continueranno a manifestarsi, con una probabilità di pioggia che si manterrà attorno all’80%.

Con l’arrivo della mattina, la situazione non subirà sostanziali cambiamenti. Le previsioni meteo indicano che la pioggia leggera continuerà a cadere, con temperature che si alzeranno leggermente fino a raggiungere i 23°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e i venti si faranno più intensi, con raffiche che potranno toccare i 36 km/h. Le precipitazioni si intensificheranno, con valori che potranno arrivare fino a 0.85 mm.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo si faranno più critiche, con l’arrivo di piogge moderate e addirittura forti verso le ore centrali della giornata. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 20°C. La velocità del vento continuerà a mantenersi sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 36 km/h. Le precipitazioni saranno significative, con punte di 6.38 mm di pioggia attese.

Con l’arrivo della sera, le piogge si attenueranno, ma non scompariranno del tutto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21°C, mentre la copertura nuvolosa rimarrà al 100%. I venti, pur mantenendo una certa intensità, inizieranno a diminuire, e le precipitazioni si limiteranno a 0.75 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Quarto nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Venerdì e Sabato si prevede un parziale ritorno del sole, con temperature in aumento e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Giovedì 3 Ottobre a Quarto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +21.6° perc. +21.9° 0.51 mm 14.3 S max 20.6 Ostro 80 % 1009 hPa 3 pioggia leggera +21.3° perc. +21.6° 0.17 mm 16.8 S max 22.2 Ostro 80 % 1008 hPa 6 cielo coperto +21.6° perc. +21.8° prob. 44 % 19.5 SSE max 27.2 Scirocco 79 % 1008 hPa 9 pioggia leggera +22.9° perc. +23.2° 0.37 mm 25.9 S max 34.6 Ostro 76 % 1008 hPa 12 pioggia leggera +23.1° perc. +23.4° 0.85 mm 27.3 S max 32.7 Ostro 76 % 1007 hPa 15 pioggia moderata +20.6° perc. +20.9° 2.39 mm 15.4 SSE max 18.6 Scirocco 84 % 1005 hPa 18 pioggia leggera +20.5° perc. +20.7° 0.75 mm 20.3 SSE max 35.6 Scirocco 81 % 1005 hPa 21 cielo coperto +21.1° perc. +21.4° prob. 78 % 25.9 SSE max 38.9 Scirocco 81 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 18:37

