Previsioni Meteo Quarto: tutti i dettagli per domani lunedì 7 ottobre

Le previsioni meteo per Quarto indicano un inizio settimana caratterizzato da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e un aumento della copertura nuvolosa, mentre nel corso della mattina si assisterà a un miglioramento temporaneo con schiarite. Tuttavia, nel pomeriggio il cielo si presenterà sereno, per poi tornare a essere coperto nella sera. Le temperature si manterranno intorno ai 22°C durante il giorno, con una leggera diminuzione nelle ore serali.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse con una temperatura di +19,4°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 96% entro l’1:00, con una temperatura percepita che si manterrà attorno ai 19°C. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra i 4 km/h e i 5,7 km/h, proveniente da Ovest e Ovest-Sud Ovest.

Nella mattina, il cielo si presenterà ancora coperto fino alle 06:00, ma successivamente ci saranno schiarite. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 21°C entro le 09:00. La copertura nuvolosa si ridurrà, portando a un cielo parzialmente nuvoloso con una percentuale di nuvole che scenderà fino al 42%. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori intorno ai 5 km/h.

Nel pomeriggio, il clima si stabilizzerà con un cielo sereno e temperature che toccheranno i 22°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori inferiori al 10%. Le condizioni saranno ideali per attività all’aperto, grazie a una leggera brezza proveniente da Sud-Sud Ovest. La temperatura percepita si manterrà sui 21°C, rendendo il pomeriggio particolarmente gradevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 20°C. La velocità del vento sarà molto bassa, con valori che non supereranno i 5 km/h. Le condizioni di umidità aumenteranno, portando a un’atmosfera più pesante.

In conclusione, le previsioni del tempo per Quarto indicano un inizio settimana variabile, con un pomeriggio favorevole e una sera più nuvolosa. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di piogge leggere. È consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti significativi nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 7 Ottobre a Quarto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.4° perc. +19° Assenti 5.1 OSO max 8 Libeccio 62 % 1016 hPa 3 cielo coperto +19.2° perc. +18.9° Assenti 4.8 O max 7.1 Ponente 63 % 1015 hPa 6 cielo coperto +19.2° perc. +18.8° Assenti 0.9 NO max 2.9 Maestrale 63 % 1016 hPa 9 nubi sparse +21° perc. +20.6° Assenti 5.4 SSO max 6.1 Libeccio 56 % 1018 hPa 12 nubi sparse +21.9° perc. +21.5° Assenti 8.7 SSO max 8.7 Libeccio 52 % 1017 hPa 15 cielo sereno +21.8° perc. +21.4° Assenti 7.4 SSO max 7.3 Libeccio 53 % 1017 hPa 18 nubi sparse +20.8° perc. +20.5° Assenti 2.6 SSO max 4.8 Libeccio 57 % 1018 hPa 21 cielo coperto +20.4° perc. +20.1° Assenti 3.7 E max 5.5 Levante 59 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 18:31

