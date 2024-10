Previsioni Meteo Quarto: tutti i dettagli per domani mercoledì 30 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 30 Ottobre, Quarto si presenterà con condizioni meteorologiche favorevoli, caratterizzate da un cielo prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Le previsioni meteo indicano una stabilità atmosferica che accompagnerà gli abitanti della città per tutta la giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 22,3°C nel pomeriggio. Inoltre, la presenza di venti leggeri contribuirà a rendere l’aria fresca e piacevole.

Durante la notte, il cielo sarà inizialmente coperto da nubi sparse, con una temperatura che si attesterà intorno ai 19,4°C. Con il passare delle ore, il cielo si schiarirà, portando a un cielo sereno e a una diminuzione della copertura nuvolosa fino al 1%. La temperatura percepita si manterrà attorno ai 19°C, con un’umidità che si aggirerà intorno al 67%.

Nella mattina, le condizioni continueranno a essere favorevoli, con un cielo completamente sereno e temperature che saliranno progressivamente. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di 19,9°C, che raggiungerà i 22,1°C entro le 11:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 4,4 km/h e i 6,2 km/h, proveniente principalmente da direzioni nord-est e ovest.

Il pomeriggio si preannuncia particolarmente caldo, con temperature che toccheranno il picco di 22,3°C alle 13:00 e 14:00. Il cielo rimarrà sereno, senza precipitazioni previste, e l’umidità si manterrà su livelli accettabili, intorno al 55-59%. I venti saranno leggeri, con intensità che varierà tra i 7,7 km/h e i 12,5 km/h.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi attorno ai 20°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, favorendo una piacevole serata all’aperto. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, mantenendosi tra i 4,4 km/h e i 8,7 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Quarto indicano una giornata di Mercoledì 30 Ottobre all’insegna del bel tempo, con temperature miti e cieli sereni. Nei giorni successivi, si prevede una continuità di queste condizioni, con temperature che si manterranno su valori simili, rendendo l’atmosfera ideale per attività all’aperto. Gli abitanti di Quarto potranno quindi godere di un clima favorevole e di un’ottima qualità dell’aria.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 30 Ottobre a Quarto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19.2° perc. +19° Assenti 4.7 NE max 5.3 Grecale 67 % 1023 hPa 4 cielo sereno +18.7° perc. +18.4° Assenti 3.8 NNE max 4.2 Grecale 68 % 1022 hPa 7 cielo sereno +19.1° perc. +18.8° Assenti 5.2 NE max 5.3 Grecale 66 % 1023 hPa 10 cielo sereno +21.5° perc. +21.2° Assenti 2.6 NE max 4.5 Grecale 56 % 1023 hPa 13 cielo sereno +22.3° perc. +22° Assenti 7.7 O max 6.3 Ponente 55 % 1021 hPa 16 cielo sereno +20.8° perc. +20.6° Assenti 12.5 ONO max 13.4 Maestrale 64 % 1021 hPa 19 cielo sereno +20.2° perc. +20.1° Assenti 8 N max 8.9 Tramontana 67 % 1021 hPa 22 cielo sereno +19.9° perc. +19.6° Assenti 4.3 NE max 6.9 Grecale 64 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:35 e tramonta alle ore 16:58

