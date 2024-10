Previsioni Meteo Quarto: tutti i dettagli per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Sabato 12 Ottobre a Quarto si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno al mattino, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno intorno ai 21°C durante le ore centrali, con un leggero abbassamento nel pomeriggio e in serata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si manterrà su valori piuttosto elevati, oscillando tra il 58% e il 74%.

Nella notte, le condizioni meteo a Quarto presenteranno nubi sparse, con una temperatura che si attesterà intorno ai 18,7°C. La copertura nuvolosa sarà al 68%, mentre la velocità del vento si manterrà leggera, attorno ai 5 km/h. L’umidità sarà piuttosto alta, raggiungendo il 70%.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a toccare i 21,5°C entro mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori intorno al 8%. La brezza leggera accompagnerà la mattinata, con venti provenienti da sud-ovest. L’umidità inizierà a scendere, attestandosi attorno al 59%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 84% entro le ore serali. Le temperature inizieranno a calare, con valori che si stabilizzeranno intorno ai 19°C. La velocità del vento rimarrà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si manterrà tra il 58% e il 64%.

La sera porterà con sé un cielo nuvoloso, con temperature che scenderanno ulteriormente fino a circa 18,9°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 55%, e il vento continuerà a soffiare leggermente, rendendo l’atmosfera piuttosto gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Quarto nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con possibilità di piogge leggere e un abbassamento delle temperature. Domani si prevede un ulteriore aumento della nuvolosità, mentre dopodomani potrebbero verificarsi precipitazioni. È consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti significativi nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Quarto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.7° perc. +18.5° Assenti 5.2 NNE max 5.3 Grecale 70 % 1016 hPa 3 nubi sparse +18.1° perc. +17.8° Assenti 5.8 NE max 5.7 Grecale 73 % 1016 hPa 6 nubi sparse +17.9° perc. +17.7° Assenti 4.6 NE max 5.3 Grecale 73 % 1017 hPa 9 cielo sereno +20.4° perc. +20.1° Assenti 3.7 SSE max 5 Scirocco 63 % 1018 hPa 12 cielo sereno +21.5° perc. +21.2° Assenti 8.2 SO max 6.5 Libeccio 59 % 1017 hPa 15 nubi sparse +21° perc. +20.6° Assenti 9.7 SO max 8.5 Libeccio 58 % 1017 hPa 18 nubi sparse +19.9° perc. +19.6° Assenti 7.3 O max 8.4 Ponente 64 % 1018 hPa 21 nubi sparse +19.3° perc. +19° Assenti 2.7 NO max 3.9 Maestrale 67 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 18:23

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.