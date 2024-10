Previsioni Meteo Quartu Sant’Elena: il bollettino per domani giovedì 24 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Quartu Sant’Elena indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con possibilità di piogge leggere nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 19,9°C e i 23,4°C, mentre i venti si presenteranno moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 27 km/h. L’umidità sarà piuttosto elevata, contribuendo a una sensazione di maggiore calore.

Durante la notte, il meteo si presenterà con cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 19,9°C. La copertura nuvolosa sarà al 99%, con una leggera probabilità di pioggia. I venti soffieranno da est a una velocità di circa 8,3 km/h. Con il passare delle ore, la temperatura percepita rimarrà simile a quella reale, attorno ai 20,3°C.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno fino a 23,4°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e i venti si faranno più intensi, raggiungendo i 20,6 km/h. La probabilità di pioggia sarà presente, ma non si prevedono precipitazioni significative. L’umidità si manterrà attorno al 75%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, stabilizzandosi intorno ai 22,6°C. Il cielo rimarrà nuvoloso, con una copertura nuvolosa che varierà tra il 90% e il 94%. I venti continueranno a soffiare da sud-est, mantenendo una velocità di circa 21 km/h. La probabilità di pioggia sarà bassa, con valori che non supereranno il 8%.

Con l’arrivo della sera, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 20,4°C. Le condizioni meteo continueranno a essere caratterizzate da cielo coperto, con possibilità di pioggia leggera, in particolare nelle ore serali. La probabilità di precipitazioni aumenterà, con valori che raggiungeranno il 41%. I venti si manterranno moderati, con raffiche che potranno arrivare fino a 22,9 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Quartu Sant’Elena nei prossimi giorni mostrano una tendenza a mantenere condizioni nuvolose, con occasionali piogge leggere. Le temperature si manterranno su valori miti, ma l’umidità elevata potrà influenzare la percezione del caldo. Si consiglia di prestare attenzione alle possibili variazioni meteo, in particolare per quanto riguarda le precipitazioni.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +20° perc. +20.3° prob. 30 % 8.6 E max 10 Levante 88 % 1025 hPa 4 cielo coperto +20.1° perc. +20.5° prob. 46 % 9.9 ESE max 12.5 Scirocco 90 % 1025 hPa 7 cielo coperto +21.2° perc. +21.6° prob. 57 % 10.1 ESE max 18 Scirocco 87 % 1025 hPa 10 cielo coperto +23.1° perc. +23.4° prob. 55 % 17.7 SSE max 23.7 Scirocco 76 % 1025 hPa 13 cielo coperto +23.3° perc. +23.7° Assenti 21.5 SE max 26 Scirocco 75 % 1024 hPa 16 cielo coperto +21.9° perc. +22.3° prob. 8 % 16.5 SE max 26.6 Scirocco 83 % 1023 hPa 19 pioggia leggera +20.8° perc. +21.2° 0.13 mm 13.5 ESE max 20.8 Scirocco 88 % 1024 hPa 22 pioggia leggera +20.4° perc. +21° 0.14 mm 13.5 ESE max 21 Scirocco 92 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 17:28

