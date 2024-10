Previsioni Meteo Quartu Sant’Elena: tutti i dettagli per domani domenica 13 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 13 Ottobre a Quartu Sant’Elena indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, si assisterà a un cielo coperto che si schiarirà progressivamente nel corso della mattina. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nella notte, il cielo sarà inizialmente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno a +17,6°C. L’umidità sarà piuttosto alta, raggiungendo il 78%, e il vento soffierà da est a una velocità di circa 4 km/h. Con il passare delle ore, il cielo inizierà a schiarirsi, portando a una mattina con nubi sparse e temperature in aumento. Alle 07:00, si registrerà una temperatura di +19,5°C, con un’umidità che scenderà al 67% e una leggera brezza proveniente da sud.

Proseguendo nella giornata, le previsioni del tempo indicano un netto miglioramento. Dalle 09:00 in poi, il cielo sarà sereno, con temperature che raggiungeranno i 25,1°C a mezzogiorno. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno toccare i 10 km/h. L’umidità si manterrà su valori compresi tra il 45% e il 60%, rendendo l’aria piacevole e fresca.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, ma si manterranno comunque sopra i 20°C. Il cielo rimarrà sereno fino a sera, con una temperatura che si attesterà attorno ai 20°C alle 18:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 19°C. L’umidità rimarrà elevata, ma il cielo continuerà a essere sereno, favorendo una piacevole conclusione della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 13 Ottobre a Quartu Sant’Elena si presenteranno favorevoli, con un clima mite e sereno. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare tra i 18°C e i 25°C. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto troveranno sicuramente soddisfazione in questo clima favorevole.

Il sole sorge alle ore 07:34 e tramonta alle ore 18:43

