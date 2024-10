Previsioni Meteo Quartu Sant’Elena: tutti i dettagli per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 28 Ottobre a Quartu Sant’Elena indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piovoso che si trasformerà in un pomeriggio più stabile. Durante la notte, si registreranno piogge leggere, mentre nel corso della mattina il tempo migliorerà progressivamente, portando a schiarite e nubi sparse. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera diminuzione nel pomeriggio. La sera sarà caratterizzata da un cielo nuovamente coperto, ma senza precipitazioni significative.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Quartu Sant’Elena sperimenterà pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà intorno ai 20,4°C, con una temperatura percepita di 20,6°C. La velocità del vento sarà di 17,8 km/h proveniente da Est-Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 30,1 km/h. L’umidità sarà alta, attorno all’83%, e la pressione atmosferica si manterrà a 1022 hPa. Questa situazione di pioggia leggera continuerà fino alle prime ore del mattino, con temperature che scenderanno leggermente.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo rimarrà coperto ma le condizioni di pioggia si attenueranno. Le temperature si aggireranno intorno ai 19,2°C e la velocità del vento sarà di circa 15,6 km/h. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse e temperature che raggiungeranno i 23,1°C entro mezzogiorno. L’umidità si manterrà attorno al 65%, favorendo un clima più gradevole.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 22,2°C. La velocità del vento sarà moderata, con valori di circa 17,5 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità rimarrà costante attorno al 65%. Le condizioni meteo si manterranno stabili fino alle ore serali.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a 18,3°C. La velocità del vento diminuirà ulteriormente, portandosi a 9,4 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno all’89%, ma non si prevedono piogge.

In conclusione, le previsioni del tempo per Quartu Sant’Elena nei prossimi giorni mostrano un miglioramento generale, con temperature che si manterranno su valori miti e una diminuzione delle precipitazioni. Martedì e mercoledì si prevede un cielo prevalentemente sereno, con temperature che potrebbero salire ulteriormente, rendendo il clima più piacevole. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a Quartu Sant’Elena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +20° perc. +20.3° 0.24 mm 16.8 E max 26.9 Levante 86 % 1022 hPa 5 cielo coperto +19.8° perc. +20° prob. 45 % 15.5 ESE max 28.3 Scirocco 85 % 1022 hPa 8 nubi sparse +21.5° perc. +21.7° Assenti 20.4 ESE max 31.2 Scirocco 75 % 1024 hPa 11 nubi sparse +22.8° perc. +22.9° Assenti 20.1 ESE max 27.2 Scirocco 66 % 1024 hPa 14 nubi sparse +22.8° perc. +22.8° Assenti 17.9 ESE max 24.3 Scirocco 65 % 1022 hPa 17 cielo coperto +19.9° perc. +20° Assenti 11.8 E max 18.4 Levante 79 % 1023 hPa 20 nubi sparse +18.7° perc. +18.9° Assenti 10.5 ENE max 14.3 Grecale 87 % 1023 hPa 23 nubi sparse +18.3° perc. +18.5° Assenti 9.4 ENE max 11.3 Grecale 89 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 17:23

