Previsioni Meteo Quartu Sant’Elena: tutti i dettagli per domani mercoledì 2 ottobre

Nella giornata di Mercoledì 2 Ottobre, Quartu Sant’Elena si troverà a vivere condizioni meteorologiche variabili, caratterizzate da un inizio di giornata con cieli sereni e un progressivo aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 17,2°C e i 27,5°C, mentre i venti soffieranno con intensità variabile, prevalentemente da Nord-Ovest. L’umidità si presenterà in aumento nel corso della giornata, raggiungendo picchi del 83% durante le prime ore.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, Quartu Sant’Elena godrà di cieli sereni, con temperature che si attesteranno intorno ai 18°C. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno al 5%, e i venti si presenteranno leggeri, con velocità di circa 2,8 km/h. L’umidità rimarrà elevata, attorno all’82%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1013 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a coprirsi, passando da poche nuvole a condizioni di cielo coperto, specialmente tra le 07:00 e le 08:00. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 21,9°C entro le 08:00. I venti si intensificheranno, con velocità che toccheranno i 14,1 km/h. L’umidità, pur mantenendosi alta, inizierà a scendere leggermente.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento temporaneo delle condizioni meteo, con il ritorno di nubi sparse e un picco di temperatura di 27,5°C alle 14:00. I venti continueranno a soffiare da Nord-Ovest, con intensità che raggiungeranno i 21,3 km/h. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 36%, mentre l’umidità si stabilizzerà attorno al 39%.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, portandosi intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa rimarrà variabile, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di cielo sereno. I venti si presenteranno moderati, con velocità di circa 12 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 76%.

In conclusione, le previsioni meteo per Quartu Sant’Elena indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, seguito da un aumento della nuvolosità e temperature gradevoli. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore aumento delle temperature, con possibilità di piogge sporadiche. Pertanto, sarà consigliabile tenere d’occhio le previsioni del tempo per eventuali cambiamenti significativi.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 2 Ottobre a Quartu Sant’Elena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18° perc. +18° Assenti 4.5 NNO max 4.4 Maestrale 83 % 1013 hPa 4 cielo sereno +17.3° perc. +17.3° Assenti 9.7 NNO max 10.6 Maestrale 82 % 1011 hPa 7 cielo coperto +20.1° perc. +19.9° Assenti 13.8 NO max 17.1 Maestrale 69 % 1011 hPa 10 nubi sparse +25.5° perc. +25.1° Assenti 14.7 ONO max 17.9 Maestrale 37 % 1011 hPa 13 cielo sereno +27.4° perc. +26.9° Assenti 10 O max 20.4 Ponente 35 % 1009 hPa 16 nubi sparse +25.8° perc. +25.6° Assenti 19.1 NO max 25.3 Maestrale 43 % 1009 hPa 19 nubi sparse +20.9° perc. +20.8° Assenti 14.4 NNO max 21.1 Maestrale 67 % 1010 hPa 22 nubi sparse +19.7° perc. +19.7° Assenti 10.2 NO max 12.2 Maestrale 76 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 18:59

