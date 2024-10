Previsioni Meteo Ragusa: il bollettino per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 26 Ottobre a Ragusa indicano una giornata caratterizzata da un cielo costantemente coperto, con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 14°C e i 19,2°C durante il giorno. La velocità del vento varierà, con raffiche che raggiungeranno i 16,2 km/h nel pomeriggio. L’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, intorno al 70-81%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Durante la notte, le temperature si manterranno relativamente stabili, con valori che si aggireranno attorno ai 14°C. Il cielo rimarrà coperto e non si prevedono precipitazioni. La brezza leggera proveniente da est continuerà a soffiare, con una velocità che varierà tra i 4,8 km/h e i 6,3 km/h.

Nella mattina, si assisterà a un lieve incremento delle temperature, che raggiungeranno i 19°C intorno alle 11:00. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà coperto, con un’umidità che scenderà gradualmente fino al 51%. Il vento si intensificherà leggermente, raggiungendo i 14 km/h.

Il pomeriggio porterà un leggero abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 17,8°C alle 15:00. La copertura nuvolosa rimarrà invariata e non si prevedono precipitazioni. L’intensità del vento aumenterà, con raffiche che potranno raggiungere i 20,4 km/h. L’umidità si manterrà su valori compresi tra il 50% e il 64%.

La sera continuerà a presentare un cielo coperto, con temperature in calo fino a 14°C. Anche in questo caso, l’umidità rimarrà elevata, oscillando tra il 72% e il 80%. Il vento si attenuerà, mantenendosi su valori di brezza leggera.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Ragusa indicano una persistenza di condizioni simili, con cieli coperti e temperature che non subiranno grandi variazioni. Si prevede che la situazione meteo rimarrà stabile, con un’assenza di precipitazioni significative. Gli amanti del sole dovranno attendere giorni migliori, mentre per chi preferisce il clima fresco e nuvoloso, questo weekend si presenterà favorevole.

Tutti i dati meteo di Sabato 26 Ottobre a Ragusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.7° perc. +14.3° Assenti 5 ESE max 6 Scirocco 80 % 1023 hPa 4 cielo coperto +14.2° perc. +13.7° Assenti 5.5 E max 6.6 Levante 78 % 1023 hPa 7 cielo coperto +15.9° perc. +15.4° Assenti 7.4 E max 11.4 Levante 70 % 1024 hPa 10 cielo coperto +18.5° perc. +17.8° Assenti 14 SE max 14.9 Scirocco 53 % 1023 hPa 13 cielo coperto +19° perc. +18.2° Assenti 15 SE max 14.6 Scirocco 50 % 1022 hPa 16 cielo coperto +16.4° perc. +15.7° Assenti 13.9 SE max 20.4 Scirocco 64 % 1022 hPa 19 cielo coperto +14.8° perc. +14.2° Assenti 9.6 E max 11.7 Levante 74 % 1023 hPa 22 cielo coperto +14.1° perc. +13.7° Assenti 10.2 E max 12.9 Levante 80 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:22 e tramonta alle ore 17:07

