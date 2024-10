Previsioni Meteo Ragusa: tutti i dettagli per domani domenica 13 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 13 Ottobre a Ragusa indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa durante le ore mattutine. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 14,8°C della notte e i 23,1°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 17,3 km/h nel pomeriggio. L’umidità si attesterà intorno al 41%, garantendo un clima secco e piacevole.

Durante la notte, Ragusa sperimenterà un cielo sereno con poche nuvole, con temperature che si aggireranno attorno ai 14,8°C. La copertura nuvolosa sarà minima, intorno al 20%, e il vento soffierà da nord a una velocità di circa 3 km/h. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno all’84%, ma non si prevedono precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà l’86% alle 07:00. Le temperature saliranno rapidamente, toccando i 19,2°C entro le 08:00. La brezza leggera da ovest accompagnerà la giornata, con velocità del vento che aumenterà fino a 10,8 km/h. L’umidità comincerà a diminuire, scendendo al 54%.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà e si passerà a condizioni di cielo sereno. Le temperature raggiungeranno il picco di 23,1°C alle 12:00 e si manterranno intorno ai 21,3°C alle 15:00. La velocità del vento sarà più sostenuta, con punte di 17,3 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 41%, rendendo l’aria fresca e piacevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 16,6°C. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che scenderà a valori minimi. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’atmosfera tranquilla e rilassante.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ragusa nei prossimi giorni indicano una stabilità meteorologica con temperature gradevoli e cieli sereni. Lunedì e martedì si prevede un proseguimento di queste condizioni, con possibilità di lievi variazioni nella copertura nuvolosa. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, godendo di un clima ideale.

Tutti i dati meteo di Domenica 13 Ottobre a Ragusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14.6° perc. +14.3° Assenti 3.3 N max 3.6 Tramontana 83 % 1019 hPa 4 cielo sereno +14° perc. +13.6° Assenti 2.7 N max 3.1 Tramontana 79 % 1019 hPa 7 cielo coperto +17.6° perc. +17° Assenti 4.4 ONO max 4.8 Maestrale 61 % 1020 hPa 10 nubi sparse +22° perc. +21.4° Assenti 10.8 O max 9.8 Ponente 43 % 1020 hPa 13 poche nuvole +23.1° perc. +22.5° Assenti 17 O max 16.2 Ponente 41 % 1018 hPa 16 cielo sereno +19.5° perc. +19° Assenti 10.2 O max 11.9 Ponente 55 % 1018 hPa 19 cielo sereno +16.6° perc. +16° Assenti 6.6 NO max 8.2 Maestrale 64 % 1019 hPa 22 cielo sereno +16.9° perc. +16.1° Assenti 5 NNE max 5.4 Grecale 58 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 18:23

