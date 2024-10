Previsioni Meteo Ragusa: tutti i dettagli per domani lunedì 14 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 14 Ottobre, Ragusa si troverà a vivere condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un cielo che si manterrà per gran parte del giorno senza nuvole significative. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 16,5°C durante la notte a un massimo di 24,9°C nel corso della mattina. La ventilazione sarà leggera, con velocità che si attesteranno intorno ai 3-11 km/h, proveniente principalmente da direzioni orientali e sud-occidentali. L’umidità si manterrà su livelli moderati, oscillando tra il 35% e il 76%.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 16°C. La mattina inizierà con un cielo sereno e temperature in aumento, che toccheranno i 24,9°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con nubi sparse che inizieranno a farsi notare intorno alle 07:00, ma senza portare precipitazioni.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, stabilizzandosi attorno ai 22-24°C. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 39-69%, ma non si prevedono piogge. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 12,5 km/h. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 17°C, con un cielo che tornerà a essere sereno.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ragusa nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature gradevoli. Martedì e mercoledì si prevede un leggero aumento delle temperature, mantenendo comunque un clima piacevole e senza precipitazioni significative. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, godendo di un clima mite e soleggiato.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16.3° perc. +15.6° Assenti 3.3 N max 3.6 Tramontana 62 % 1019 hPa 4 cielo sereno +15.9° perc. +15.2° Assenti 2 NE max 3.5 Grecale 63 % 1018 hPa 7 nubi sparse +19.6° perc. +18.9° Assenti 3.7 ESE max 3.7 Scirocco 51 % 1019 hPa 10 nubi sparse +24.2° perc. +23.6° Assenti 3.5 SE max 7.7 Scirocco 37 % 1019 hPa 13 nubi sparse +24.2° perc. +23.8° Assenti 11.2 SO max 12.5 Libeccio 43 % 1018 hPa 16 nubi sparse +20.7° perc. +20.3° Assenti 6.4 SSO max 8.4 Libeccio 58 % 1018 hPa 19 cielo sereno +17.4° perc. +17.2° Assenti 1.5 NE max 2.8 Grecale 73 % 1019 hPa 22 cielo sereno +17° perc. +16.6° Assenti 3.7 NE max 3.9 Grecale 72 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 18:21

