Previsioni Meteo Ragusa: tutti i dettagli per domani venerdì 11 ottobre

Le previsioni meteo per Venerdì 11 Ottobre a Ragusa indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente stabile, con una leggera variabilità nelle condizioni atmosferiche. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 19°C. Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà ancora con nubi sparse, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 26°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, si prevede una leggera diminuzione delle temperature, con valori che scenderanno fino a 22°C. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 17°C.

Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente sereno, con una copertura nuvolosa che varierà dal 7% al 24%. Le temperature percepite rimarranno stabili intorno ai 19°C, mentre la velocità del vento si manterrà su valori leggeri, oscillando tra i 6,6 km/h e i 9,8 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 78%, creando un ambiente piuttosto confortevole.

Nella mattina, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse e la temperatura salirà rapidamente, raggiungendo i 26°C entro le 11:00. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno toccare i 24,5 km/h. L’umidità scenderà progressivamente, portandosi attorno al 40%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, che arriverà fino all’80%. Le temperature scenderanno a 22°C alle 15:00, mentre il vento si presenterà più moderato, con velocità intorno ai 12 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 61%.

La sera porterà un cambiamento significativo, con un cielo che diventerà coperto. Le temperature continueranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 17°C. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, mantenendosi su valori leggeri, e l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 85%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ragusa nei prossimi giorni indicano una stabilità climatica, con temperature che si manterranno su valori miti. Tuttavia, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, specialmente durante le ore serali. Per chi ha in programma attività all’aperto, sarà opportuno approfittare delle ore diurne, mentre la notte e la sera potrebbero risultare più fresche e umide.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a Ragusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19° perc. +19° Assenti 9.8 ONO max 11.7 Maestrale 78 % 1010 hPa 4 poche nuvole +18.5° perc. +18.6° Assenti 8.6 ONO max 10.3 Maestrale 81 % 1011 hPa 7 nubi sparse +22° perc. +21.8° Assenti 7.5 O max 9.8 Ponente 61 % 1012 hPa 10 nubi sparse +25.9° perc. +25.6° Assenti 17.9 O max 22.1 Ponente 41 % 1013 hPa 13 nubi sparse +25.1° perc. +24.8° Assenti 21.3 O max 24.7 Ponente 42 % 1012 hPa 16 nubi sparse +21.2° perc. +20.7° Assenti 12 O max 19.7 Ponente 51 % 1013 hPa 19 nubi sparse +18.1° perc. +17.8° Assenti 4.7 SSE max 6.9 Scirocco 69 % 1014 hPa 22 poche nuvole +16.6° perc. +16.5° Assenti 4.9 SE max 6 Scirocco 83 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 18:25

