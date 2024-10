Previsioni Meteo Ravenna: il bollettino per domani martedì 22 ottobre

MeteoWeb

Martedì 22 Ottobre a Ravenna si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,9°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 88%. Con l’arrivo della mattina, le condizioni non cambieranno significativamente, mantenendo il cielo coperto e una temperatura che salirà fino a 20°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 3 e i 7 km/h, con direzione prevalentemente da ovest-nord-ovest.

Nel dettaglio, durante la notte, si registreranno temperature comprese tra 17,8°C e 17,9°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più buie. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con valori che toccheranno il 100% nelle ore successive.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che si avvicineranno ai 19°C. La nuvolosità sarà costante, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa nel corso della mattinata. La velocità del vento si manterrà bassa, contribuendo a un clima gradevole.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19°C, con una leggera oscillazione. La copertura nuvolosa sarà ancora presente, ma si assisterà a un parziale diradamento delle nubi, passando da 100% a 81%. Le probabilità di precipitazioni rimarranno basse, con valori che non supereranno il 4%.

Con l’arrivo della sera, il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 18°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque nella fascia della brezza leggera. La copertura nuvolosa si manterrà al 100%, con una probabilità di pioggia che si attesterà intorno al 15%.

In conclusione, le previsioni meteo per Ravenna indicano una giornata nuvolosa e mite, con temperature che si manterranno stabili. Nei prossimi giorni, si prevede un leggero miglioramento delle condizioni meteo, con possibilità di schiarite e un aumento delle temperature. Tuttavia, la nuvolosità potrebbe persistere, rendendo le previsioni del tempo per i giorni successivi ancora incerte.

Tutti i dati meteo di Martedì 22 Ottobre a Ravenna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17.9° perc. +18.1° Assenti 1.8 NE max 5.1 Grecale 91 % 1028 hPa 3 nubi sparse +17.4° perc. +17.6° Assenti 3 ONO max 3.9 Maestrale 92 % 1027 hPa 6 nubi sparse +17.2° perc. +17.4° Assenti 6.6 ONO max 7.8 Maestrale 91 % 1027 hPa 9 cielo coperto +18.6° perc. +18.7° Assenti 5.1 NO max 5.3 Maestrale 83 % 1028 hPa 12 cielo coperto +20° perc. +20° Assenti 3.4 NNE max 3 Grecale 75 % 1027 hPa 15 nubi sparse +19.9° perc. +20° prob. 4 % 3.9 E max 3.6 Levante 75 % 1027 hPa 18 cielo coperto +18.8° perc. +18.8° prob. 4 % 7.1 ESE max 7.4 Scirocco 80 % 1028 hPa 21 cielo coperto +18.2° perc. +18.2° prob. 14 % 3.6 ESE max 4.1 Scirocco 83 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:39 e tramonta alle ore 18:10

