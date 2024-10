Previsioni Meteo Ravenna: il bollettino per domani mercoledì 2 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 2 Ottobre a Ravenna indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio di giornata piuttosto umido e nuvoloso, seguito da piogge leggere nel corso della mattina e del pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, con picchi che raggiungeranno i 22,2°C nel tardo mattino. La situazione meteorologica si stabilizzerà nel corso della sera, con un miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,1°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si manterrà alta, attorno all’85%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 3,9 km/h. Le probabilità di precipitazioni saranno basse, intorno al 20%.

Nella mattina, il clima rimarrà nuvoloso, con temperature che saliranno fino a 20,5°C alle 10:00. Si prevedono piogge leggere, con accumuli di circa 0,14 mm alle 10:00 e 0,26 mm alle 11:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 20,5 km/h. L’umidità inizierà a scendere, ma rimarrà comunque elevata, attorno al 72%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo subiranno un cambiamento significativo. Le previsioni del tempo indicano piogge moderate, con accumuli che potranno arrivare fino a 1,29 mm alle 14:00. Le temperature si manterranno attorno ai 21,3°C, mentre la velocità del vento si stabilizzerà intorno ai 14,5 km/h. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con una probabilità di precipitazioni che si attesterà attorno al 98%.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo inizieranno a migliorare. Il cielo passerà da nubi sparse a cielo sereno, con temperature che scenderanno fino a 16,6°C. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi attorno ai 11,8 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno all’84%, mentre le probabilità di pioggia diventeranno trascurabili.

In conclusione, le previsioni meteo per Ravenna nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale delle condizioni atmosferiche. Giovedì e Venerdì si prevede un clima più stabile, con temperature in aumento e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 2 Ottobre a Ravenna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17.1° perc. +17.1° prob. 20 % 3.3 SE max 3.9 Scirocco 85 % 1011 hPa 3 cielo coperto +16.8° perc. +16.8° prob. 14 % 7.8 S max 10.1 Ostro 86 % 1009 hPa 6 cielo coperto +17.7° perc. +17.6° prob. 7 % 10.8 SSO max 18.5 Libeccio 83 % 1008 hPa 9 cielo coperto +20.3° perc. +20.2° prob. 19 % 20.5 S max 37.3 Ostro 72 % 1007 hPa 12 cielo coperto +22.2° perc. +22.2° prob. 43 % 19.7 SO max 33.6 Libeccio 64 % 1006 hPa 15 pioggia leggera +21.1° perc. +21.1° 0.95 mm 15.6 OSO max 27.6 Libeccio 69 % 1005 hPa 18 nubi sparse +18° perc. +17.9° prob. 77 % 7.2 OSO max 21.8 Libeccio 78 % 1006 hPa 21 nubi sparse +16.2° perc. +16.1° prob. 9 % 9 ONO max 12.2 Maestrale 87 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 18:44

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.