Previsioni Meteo Ravenna: il bollettino per domani venerdì 1 novembre

Le previsioni meteo per Venerdì 1 Novembre a Ravenna indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio con nubi sparse e una serata più nuvolosa. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera diminuzione nel corso della giornata. La velocità del vento sarà moderata, contribuendo a un clima piacevole, ma con un aumento dell’umidità nelle ore serali.

Nella notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,2°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, solo 1%, e il vento soffierà da Ovest a una velocità di circa 7 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’82%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile a 1025 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il meteo continuerà a rimanere sereno fino a metà giornata. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 19,5°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà contenuta, con valori che non supereranno il 10%. Il vento si presenterà leggero, con velocità che varieranno tra i 4,9 km/h e i 9,1 km/h. L’umidità, pur mantenendosi alta, inizierà a scendere, attestandosi attorno al 61%.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà parzialmente con nubi sparse, e la temperatura si stabilizzerà intorno ai 19,8°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 56%, mentre il vento si farà più debole, con velocità che scenderanno a 3,1 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 60%, contribuendo a un clima fresco e gradevole.

La sera porterà un ulteriore aumento della nuvolosità, con il cielo che diventerà coperto. Le temperature scenderanno a circa 15,6°C e la copertura nuvolosa raggiungerà il 92%. Il vento continuerà a soffiare da Ovest-Sud Ovest, con velocità che varieranno tra i 7 km/h e i 8,8 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 75%, rendendo l’atmosfera più umida e fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ravenna nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti, ma con un aumento della nuvolosità. Si prevedono condizioni simili anche per il weekend, con possibilità di qualche pioggia leggera. Gli amanti del clima fresco e delle passeggiate all’aperto potranno approfittare di queste giornate, ma è consigliabile portare con sé un ombrello per eventuali sorprese.

Tutti i dati meteo di Venerdì 1 Novembre a Ravenna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14.8° perc. +14.6° Assenti 7.6 O max 8 Ponente 83 % 1025 hPa 4 cielo sereno +14° perc. +13.7° Assenti 8.3 O max 9.1 Ponente 84 % 1025 hPa 7 cielo sereno +14.3° perc. +13.9° Assenti 7.3 O max 8.9 Ponente 82 % 1025 hPa 10 cielo sereno +17.9° perc. +17.5° Assenti 7.5 ONO max 8.1 Maestrale 67 % 1025 hPa 13 nubi sparse +19.8° perc. +19.4° Assenti 3.1 NO max 4.4 Maestrale 60 % 1023 hPa 16 nubi sparse +17.8° perc. +17.4° Assenti 0.4 ONO max 3.3 Maestrale 68 % 1022 hPa 19 nubi sparse +16.4° perc. +16° Assenti 5.9 OSO max 6.2 Libeccio 74 % 1023 hPa 22 cielo coperto +15.1° perc. +14.7° Assenti 8.8 OSO max 9.6 Libeccio 76 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 16:56

