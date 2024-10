Previsioni Meteo Ravenna: tutti i dettagli per domani mercoledì 9 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Ravenna di Mercoledì 9 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con una graduale attenuazione della nuvolosità nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 24°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 46,3 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, rendendo la giornata adatta per attività all’aperto, sebbene si consiglia di tenere d’occhio eventuali cambiamenti.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 17,3°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e la velocità del vento varierà tra 10,7 km/h e 17,3 km/h, proveniente principalmente da Sud Ovest. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno all’86%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1005 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a 22,8°C entro le 11:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 28,7 km/h, e la probabilità di pioggia sarà assente. L’umidità si ridurrà progressivamente, portandosi al 56%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento delle condizioni meteo, con nubi sparse e temperature che toccheranno il massimo di 24°C. Il vento si manterrà moderato, con intensità che varierà tra 16,8 km/h e 23,9 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà molto bassa, attorno al 3%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 19°C. La nuvolosità si presenterà ancora sparsa, con una copertura che varierà dal 29% al 78%. La velocità del vento continuerà a essere moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 29,6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Ravenna evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una ventilazione moderata. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo le condizioni favorevoli per attività all’aperto. Tuttavia, è sempre consigliabile monitorare eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni meteo possono variare rapidamente.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 9 Ottobre a Ravenna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17.3° perc. +17.4° prob. 50 % 10.7 SO max 26.1 Libeccio 86 % 1005 hPa 3 nubi sparse +17.4° perc. +17.3° prob. 22 % 15.4 OSO max 35.6 Libeccio 80 % 1005 hPa 6 nubi sparse +17.2° perc. +17.1° prob. 13 % 17.5 SO max 37.9 Libeccio 79 % 1006 hPa 9 cielo coperto +20.8° perc. +20.6° Assenti 23.7 OSO max 40.9 Libeccio 66 % 1007 hPa 12 nubi sparse +23.7° perc. +23.5° Assenti 26.9 SO max 40.9 Libeccio 50 % 1007 hPa 15 nubi sparse +23.1° perc. +23° prob. 3 % 16.8 SO max 29.4 Libeccio 57 % 1006 hPa 18 nubi sparse +19.6° perc. +19.5° prob. 3 % 14.7 SSO max 26.2 Libeccio 73 % 1006 hPa 21 nubi sparse +18.4° perc. +18.3° Assenti 12.7 SSO max 22.4 Libeccio 76 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 18:32

