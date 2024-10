Previsioni Meteo Reggio Calabria: tutti i dettagli per domani lunedì 14 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 14 Ottobre, Reggio Calabria si troverà a vivere condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Le previsioni meteo indicano un clima stabile, caratterizzato da un cielo sereno durante gran parte della giornata, con un incremento della copertura nuvolosa solo in serata. Le temperature oscilleranno tra i 19,5°C e i 24,1°C, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 20 km/h, contribuendo a un’atmosfera piacevole.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 19,5°C, con un cielo sereno e una copertura nuvolosa minima. La brezza leggera proveniente da nord garantirà un clima fresco e confortevole, con un’umidità che si manterrà attorno al 63%.

Nella mattina, si assisterà a un ulteriore aumento delle temperature, che raggiungeranno i 24°C intorno a mezzogiorno. Il cielo rimarrà sereno, favorendo l’irraggiamento solare e mantenendo l’umidità su livelli contenuti. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la mattinata particolarmente gradevole.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, stabilizzandosi attorno ai 23°C. Anche in questa fase della giornata, il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 4%. Le condizioni di vento rimarranno favorevoli, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio.

Con l’arrivo della sera, si prevede un incremento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni. Le temperature si attesteranno intorno ai 19°C, mantenendo un clima mite. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque confortevole per le attività serali.

In conclusione, le previsioni del tempo per Reggio Calabria indicano una giornata di Lunedì 14 Ottobre caratterizzata da condizioni meteorologiche stabili e piacevoli. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare su valori simili. Pertanto, sarà opportuno approfittare di questo clima favorevole per trascorrere del tempo all’aperto, godendo delle bellezze che la città ha da offrire.

Tutti i dati meteo di Lunedì 14 Ottobre a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +19.5° perc. +19.1° Assenti 13.3 N max 18.3 Tramontana 63 % 1019 hPa 3 poche nuvole +19.2° perc. +18.9° Assenti 14.6 N max 20.1 Tramontana 67 % 1019 hPa 6 poche nuvole +19.9° perc. +19.6° Assenti 11.1 NNE max 16 Grecale 63 % 1019 hPa 9 cielo sereno +23.6° perc. +23.4° Assenti 7.1 N max 11.2 Tramontana 53 % 1020 hPa 12 cielo sereno +24.1° perc. +23.9° Assenti 3.1 NNE max 10.5 Grecale 52 % 1019 hPa 15 cielo sereno +23° perc. +22.9° Assenti 8.1 N max 12.6 Tramontana 57 % 1018 hPa 18 cielo sereno +20.2° perc. +20° Assenti 9.2 N max 12.7 Tramontana 66 % 1019 hPa 21 cielo sereno +19.6° perc. +19.4° Assenti 8.4 N max 10.8 Tramontana 68 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 18:17

