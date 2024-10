Previsioni Meteo Reggio Calabria: tutti i dettagli per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 11 Ottobre a Reggio Calabria indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse, mentre nel corso della mattina si assisterà a un progressivo diradamento delle nuvole, che lasceranno spazio a un cielo sereno. Le temperature si attesteranno intorno ai 22-24°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nel dettaglio, durante la notte le temperature si manterranno attorno ai 22,6°C, con una copertura nuvolosa che varierà dal 46% al 70%. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 14,7 km/h e i 19,4 km/h, proveniente principalmente da Nord. L’umidità si attesterà intorno all’80%, garantendo una sensazione di calore.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, raggiungendo un picco di cielo sereno intorno alle 13:00, con temperature che toccheranno i 24,6°C. La copertura nuvolosa scenderà drasticamente, fino a un 4%. Anche la velocità del vento rimarrà costante, con valori che si aggireranno intorno ai 21 km/h. L’umidità, nel frattempo, si stabilizzerà attorno al 57%, rendendo l’aria più fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, con valori che si attesteranno tra i 20°C e i 24°C. Il cielo rimarrà sereno, favorendo attività all’aperto. La velocità del vento continuerà a mantenersi su livelli moderati, mentre l’umidità si manterrà intorno al 65%.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i 19°C. Il cielo presenterà poche nuvole, con una copertura che si attesterà intorno al 14%. La velocità del vento rimarrà moderata, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 72%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Reggio Calabria indicano una giornata di Venerdì 11 Ottobre all’insegna del bel tempo, con temperature gradevoli e cieli sereni. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare tra i 19°C e i 24°C. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto troveranno sicuramente soddisfazione in questo clima favorevole.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +22.6° perc. +23° Assenti 14.7 N max 24.9 Tramontana 80 % 1011 hPa 3 nubi sparse +22.3° perc. +22.7° prob. 3 % 18.4 N max 32.8 Tramontana 81 % 1011 hPa 6 nubi sparse +22.4° perc. +22.9° prob. 12 % 20.5 NNO max 31.4 Maestrale 82 % 1012 hPa 9 nubi sparse +24° perc. +24.2° Assenti 19.4 NNO max 24.8 Maestrale 66 % 1013 hPa 12 nubi sparse +24.6° perc. +24.6° Assenti 21.2 NNO max 26.8 Maestrale 57 % 1013 hPa 15 cielo sereno +22.8° perc. +22.7° Assenti 22.6 N max 27.5 Tramontana 61 % 1013 hPa 18 cielo sereno +20.1° perc. +19.9° Assenti 20.4 N max 28.6 Tramontana 69 % 1015 hPa 21 poche nuvole +19.5° perc. +19.3° Assenti 19.4 N max 26.8 Tramontana 71 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 18:21

