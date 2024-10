Previsioni Meteo Reggio Emilia: il bollettino per domani lunedì 14 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 14 Ottobre, Reggio Emilia si troverà ad affrontare un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che scenderà fino a +14°C. La mattina porterà poche nuvole, con un aumento graduale della temperatura fino a raggiungere i +20°C intorno a mezzogiorno. Tuttavia, nel pomeriggio, il cielo si coprirà completamente, portando a condizioni di cielo coperto e mantenendo le temperature stabili. La sera continuerà a presentare un cielo nuvoloso, con temperature che si attesteranno attorno ai +16°C.

Durante la notte, le condizioni meteo a Reggio Emilia si presenteranno con nubi sparse e una temperatura di +15°C. La copertura nuvolosa sarà del 72%, con una leggera brezza proveniente da sud-sud ovest. La temperatura percepita sarà di +14,7°C, mentre l’umidità si attesterà attorno all’83%.

Nella mattina, il cielo si presenterà con poche nuvole e la temperatura salirà progressivamente. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di +16,7°C con una copertura nuvolosa del 58%. A partire dalle 10:00, la temperatura raggiungerà i +18,4°C, mantenendo una leggera brezza.

Il pomeriggio sarà caratterizzato da un cambiamento significativo, con il cielo che diventerà completamente coperto. Alle 13:00, la temperatura sarà di +20,3°C e la copertura nuvolosa arriverà al 99%. Le temperature si manterranno stabili attorno ai +19°C fino alle 17:00, con un’umidità che si aggirerà attorno al 75%.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo i +16,4°C alle 23:00. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con valori che si attesteranno tra il 86% e il 99% durante le ore serali. L’umidità continuerà a mantenersi elevata, intorno all’84%.

In conclusione, le previsioni meteo per Reggio Emilia indicano una giornata di Lunedì 14 Ottobre con un clima prevalentemente nuvoloso e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibili variazioni nella copertura nuvolosa e nelle temperature. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le previsioni del tempo non indicano un miglioramento immediato.

Tutti i dati meteo di Lunedì 14 Ottobre a Reggio Emilia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15° perc. +14.7° Assenti 3 SSO max 3.4 Libeccio 83 % 1020 hPa 3 nubi sparse +14.3° perc. +14° Assenti 1.3 SE max 2.6 Scirocco 86 % 1019 hPa 6 poche nuvole +14° perc. +13.8° Assenti 1.8 SSO max 2.1 Libeccio 87 % 1019 hPa 9 nubi sparse +17.9° perc. +17.7° Assenti 4.5 NE max 3.9 Grecale 73 % 1020 hPa 12 nubi sparse +20° perc. +19.8° Assenti 4.7 NNE max 3.7 Grecale 67 % 1019 hPa 15 cielo coperto +20° perc. +19.8° Assenti 4.6 NNO max 4.6 Maestrale 68 % 1018 hPa 18 cielo coperto +18.1° perc. +18° Assenti 3.8 N max 4.6 Tramontana 77 % 1019 hPa 21 cielo coperto +16.9° perc. +16.8° Assenti 4.9 NNO max 6.3 Maestrale 83 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:35 e tramonta alle ore 18:29

