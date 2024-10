Previsioni Meteo Reggio Emilia: il bollettino per domani mercoledì 23 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 23 Ottobre, Reggio Emilia si troverà a fronteggiare condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto e da piogge leggere. Le previsioni meteo indicano una temperatura che si manterrà attorno ai 16°C, con una leggera diminuzione nel corso della giornata. La presenza di nuvole sarà costante, con una copertura che raggiungerà il 100%. I venti saranno deboli, provenienti principalmente da est, con velocità che non supereranno i 7 km/h. Le previsioni del tempo segnalano anche una probabilità di pioggia che si alternerà nel corso della giornata, con picchi di intensità nella mattina.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 16°C. La pioggia leggera inizierà a manifestarsi già dalle prime ore, con una probabilità di precipitazioni che si aggirerà attorno al 2%. La velocità del vento sarà molto bassa, rendendo l’atmosfera piuttosto calma.

Nella mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni. Le piogge continueranno a cadere, con intensità che passerà da leggera a moderata. Le temperature rimarranno stabili, oscillando tra i 16°C e i 16,3°C. La copertura nuvolosa resterà al 100%, e la probabilità di pioggia aumenterà, raggiungendo valori significativi. I venti, sempre leggeri, continueranno a provenire da direzioni orientali.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con la possibilità di schiarite, anche se le piogge non cesseranno del tutto. La temperatura potrebbe scendere leggermente, attestandosi attorno ai 15,9°C. La copertura nuvolosa rimarrà comunque elevata, e le probabilità di pioggia si manterranno attorno al 62%. I venti continueranno a essere deboli, contribuendo a un’atmosfera umida e fresca.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che si aggireranno attorno ai 15,8°C. Le piogge si faranno più leggere, ma non mancheranno del tutto. La probabilità di precipitazioni rimarrà presente, con valori che raggiungeranno il 34%. La pressione atmosferica si manterrà stabile, intorno ai 1029 hPa, contribuendo a un clima relativamente tranquillo.

In conclusione, le previsioni meteo per Reggio Emilia indicano una giornata caratterizzata da piogge leggere e cielo coperto. Nei giorni successivi, si prevede un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche, con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16.4° perc. +16.4° prob. 2 % 2.2 E max 2.8 Levante 89 % 1029 hPa 3 cielo coperto +16.1° perc. +16.1° prob. 18 % 1.7 SSE max 2.4 Scirocco 92 % 1028 hPa 6 pioggia leggera +16° perc. +16.1° 0.95 mm 1.3 SSE max 1.6 Scirocco 96 % 1029 hPa 9 pioggia moderata +16.3° perc. +16.5° 1.64 mm 3.8 NNE max 5.3 Grecale 97 % 1030 hPa 12 pioggia moderata +16° perc. +16.3° 2.25 mm 6.3 ENE max 11.7 Grecale 98 % 1030 hPa 15 cielo coperto +16.3° perc. +16.4° prob. 62 % 4.4 ENE max 7.9 Grecale 95 % 1029 hPa 18 pioggia leggera +15.9° perc. +16.1° 0.17 mm 3.4 E max 5.1 Levante 97 % 1029 hPa 21 cielo coperto +15.8° perc. +15.9° prob. 32 % 2.3 NE max 2.5 Grecale 96 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 07:47 e tramonta alle ore 18:15

