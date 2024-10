Previsioni Meteo Reggio Emilia: tutti i dettagli per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a Reggio Emilia si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente instabili, con una significativa copertura nuvolosa e piogge intermittenti. Le previsioni meteo indicano che le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 14,2°C e i 17,6°C. La presenza di nuvole sarà costante, con un’alta probabilità di precipitazioni, soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 14,3°C. La brezza leggera accompagnerà la serata, con venti provenienti da nord e una umidità elevata che raggiungerà il 90%. Le condizioni di stabilità continueranno fino alle prime ore del mattino.

Nella mattina, il meteo non subirà sostanziali variazioni. Il cielo rimarrà nuvoloso e si registreranno le prime piogge leggere, con temperature che saliranno fino a 17,4°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 19,3 km/h, e la probabilità di pioggia si attesterà attorno al 41%. Le precipitazioni, seppur leggere, inizieranno a manifestarsi, con accumuli che potrebbero arrivare a 0,58 mm.

Il pomeriggio porterà un incremento dell’intensità delle piogge, che passeranno da leggere a moderate. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 17,6°C, mentre la velocità del vento si ridurrà, con raffiche che si attesteranno intorno ai 15,9 km/h. Le previsioni del tempo indicano accumuli di pioggia che potrebbero raggiungere i 3,13 mm entro le ore centrali della giornata. L’umidità rimarrà alta, intorno al 93%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Con l’arrivo della sera, le piogge tenderanno a diminuire, ma il cielo rimarrà coperto. Le temperature scenderanno a circa 15,6°C, con venti leggeri che continueranno a spirare da ovest. La probabilità di precipitazioni si ridurrà, ma non sarà completamente assente, con valori che si attesteranno attorno al 40%.

In conclusione, le previsioni meteo per Reggio Emilia nei prossimi giorni non mostrano segnali di miglioramento significativo. Si prevede che le condizioni di instabilità continueranno, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Pertanto, è consigliabile prepararsi a un clima variabile e mantenere un ombrello a portata di mano. La situazione meteorologica richiederà attenzione, poiché le temperature rimarranno fresche e le precipitazioni potrebbero influenzare le attività all’aperto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.