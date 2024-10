Previsioni Meteo Rho: tutti i dettagli per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre a Rho si prevede una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa costante durante tutto il giorno, con un’umidità piuttosto elevata che potrebbe influenzare la percezione del caldo. I venti saranno leggeri, con una velocità che non supererà i 4 km/h, rendendo la giornata tranquilla dal punto di vista meteorologico.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 14,4°C. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 96%, e i venti si presenteranno leggeri, provenienti da Est-Nord Est. Con il passare delle ore, si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole, ma la copertura rimarrà comunque significativa.

Nella mattina, le condizioni non subiranno sostanziali variazioni. Il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 17,6°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà alta, oscillando tra il 75% e il 91%. I venti, sempre leggeri, contribuiranno a mantenere una sensazione di calma, senza particolari raffiche.

Nel pomeriggio, si prevede che le temperature toccheranno il picco di 18,4°C. La copertura nuvolosa rimarrà costante al 100%, e non si registreranno precipitazioni. L’umidità continuerà a oscillare, mantenendo valori intorno al 70%. Anche in questo frangente, i venti saranno deboli, rendendo la giornata piuttosto tranquilla.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 15,1°C. Il cielo rimarrà nuovamente coperto, ma con un graduale passaggio a nubi sparse. L’umidità si attesterà attorno all’89%, e i venti si faranno leggermente più intensi, ma senza superare i 5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Rho indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità elevata potrebbe rendere l’atmosfera un po’ pesante. Gli amanti del sole dovranno attendere giorni migliori, mentre chi preferisce il clima fresco e nuvoloso troverà soddisfazione nelle condizioni attese.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +14.1° perc. +14.1° Assenti 1.4 NE max 1.6 Grecale 97 % 1020 hPa 4 cielo coperto +14.1° perc. +14.1° Assenti 2.9 NNE max 2.9 Grecale 96 % 1020 hPa 7 cielo coperto +14.9° perc. +14.8° Assenti 2.3 ENE max 3.1 Grecale 91 % 1021 hPa 10 cielo coperto +16.4° perc. +16.2° Assenti 2.6 ESE max 3.2 Scirocco 82 % 1021 hPa 13 cielo coperto +18.2° perc. +18° Assenti 2.4 ESE max 3.1 Scirocco 72 % 1020 hPa 16 cielo coperto +17.6° perc. +17.4° Assenti 1.9 SSE max 2.2 Scirocco 75 % 1020 hPa 19 cielo coperto +16.1° perc. +15.9° Assenti 2.1 E max 2.3 Levante 83 % 1020 hPa 22 nubi sparse +15.3° perc. +15.2° Assenti 3.6 NE max 3.6 Grecale 88 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:44 e tramonta alle ore 18:33

