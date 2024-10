Previsioni Meteo Rho: tutti i dettagli per il weekend 4 – 6 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 4 Ottobre, si registrerà pioggia leggera e una copertura nuvolosa al 100%, con temperature intorno ai 12,4°C. L’umidità sarà elevata, attorno al 93%, e il vento soffierà a 4,1 km/h. Durante la mattina, le condizioni rimarranno simili, con temperature che raggiungeranno i 14,5°C. Nel pomeriggio, il cielo sarà coperto e le temperature si attesteranno tra 15,3°C e 15,4°C. Sabato porterà un miglioramento, con cielo sereno e temperature fino a 17,6°C. Domenica, il cielo sarà coperto ma senza precipitazioni, con temperature che raggiungeranno i 17,7°C.

Venerdì 4 Ottobre

Nella notte di Venerdì 4 Ottobre, Rho si troverà sotto l’influenza di pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 12,4°C, con una percezione di 12,2°C. La velocità del vento sarà di circa 4,1 km/h proveniente da Ovest-Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 8,9 km/h. L’umidità sarà elevata, attorno al 93%, e si registreranno precipitazioni di 0,16 mm.

Proseguendo verso le prime ore del mattino, la situazione meteorologica rimarrà simile, con pioggia leggera e temperature che varieranno tra 12,3°C e 12,5°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 5,7 km/h. L’umidità continuerà a mantenersi alta, intorno al 93%.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno, con pioggia leggera prevista fino alle ore 12:00. Le temperature saliranno leggermente, toccando i 14,5°C alle 10:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e la velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 7,5 km/h. Anche in questo caso, l’umidità si manterrà sopra il 70%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche non subiranno significative variazioni, con cielo coperto e temperature che si attesteranno tra 15,3°C e 15,4°C. La velocità del vento si manterrà costante, con valori attorno ai 10 km/h. L’umidità, purtroppo, rimarrà alta, oscillando tra il 65% e il 71%.

Infine, nella sera, ci sarà un leggero miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature scenderanno a circa 12°C e la velocità del vento si ridurrà a 6,1 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’82%, mentre non si registreranno precipitazioni.

Sabato 5 Ottobre

La notte di Sabato 5 Ottobre si presenterà con nubi sparse e temperature che si aggireranno intorno ai 11,4°C. La velocità del vento sarà di circa 3,4 km/h, con una copertura nuvolosa al 72%. L’umidità si manterrà attorno all’82%, senza precipitazioni previste.

Nella mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, con condizioni di cielo sereno e temperature che saliranno fino a 17,2°C entro le ore 12:00. La velocità del vento rimarrà bassa, intorno ai 3,9 km/h, e l’umidità scenderà al 40%. Non si registreranno precipitazioni, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 17,6°C, con cielo ancora sereno. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 4,2 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 39%, garantendo un clima piacevole.

La sera di Sabato si preannuncia altrettanto serena, con temperature che scenderanno a 13,2°C. La velocità del vento si manterrà bassa, attorno ai 3,6 km/h, e l’umidità aumenterà leggermente, attestandosi al 64%.

Domenica 6 Ottobre

La notte di Domenica 6 Ottobre inizierà con poche nuvole e temperature intorno ai 12,2°C. La velocità del vento sarà di circa 3,7 km/h, con una copertura nuvolosa al 12%. L’umidità si attesterà al 73%, senza precipitazioni previste.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto con temperature che saliranno fino a 14,4°C. La velocità del vento rimarrà bassa, attorno ai 3,3 km/h, e l’umidità si manterrà al 61%. Non si registreranno precipitazioni, rendendo la mattinata adatta per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno i 17,7°C, con cielo ancora coperto. La velocità del vento sarà di circa 3,1 km/h, mentre l’umidità si attesterà al 53%. Non si prevedono precipitazioni, garantendo un clima stabile.

Infine, nella sera, le temperature scenderanno a 14,1°C, con cielo nubi sparse. La velocità del vento sarà di circa 1,2 km/h, e l’umidità si manterrà al 75%.

Conclusioni

Il fine settimana a Rho si preannuncia variabile, con un Venerdì caratterizzato da pioggia leggera e temperature fresche, mentre Sabato offrirà un miglioramento significativo con cielo sereno e temperature più elevate. Domenica, pur mantenendo un cielo coperto, non si prevedono precipitazioni, rendendo il clima complessivamente gradevole. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno Sabato come la giornata ideale per godere di un clima favorevole.

