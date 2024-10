Previsioni Meteo Riccione: il bollettino per domani giovedì 3 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 3 Ottobre a Riccione indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Durante la notte, la città sarà interessata da piogge di intensità variabile, che si intensificheranno nel corso della mattina. Le temperature si manterranno su valori relativamente freschi, con una massima che non supererà i 18°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che contribuirà a rendere l’atmosfera piuttosto umida.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, si registreranno piogge leggere che continueranno fino alle prime ore del giorno. Le temperature si attesteranno intorno ai 18°C, con una leggera diminuzione nelle ore più tarde. La velocità del vento varierà tra i 6,5 km/h e i 16,2 km/h, proveniente principalmente da sud e sud-est. L’umidità si manterrà alta, attorno all’82-90%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1006 hPa.

Durante la mattina, le condizioni meteo si aggraveranno ulteriormente, con forti piogge attese tra le 6:00 e le 8:00. Le temperature scenderanno fino a 14°C, mentre la velocità del vento aumenterà, raggiungendo punte di 19,7 km/h. La pioggia sarà accompagnata da un’umidità che toccherà il 93%. Le precipitazioni si presenteranno con intensità moderata, con accumuli che potranno superare i 5 mm.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un leggero miglioramento, ma le piogge moderate continueranno a interessare la zona. Le temperature risaliranno leggermente, raggiungendo i 17°C, mentre la velocità del vento si manterrà sostenuta, con raffiche che potranno arrivare fino a 34,3 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà totale, con un’umidità che si attesterà attorno al 95%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 15°C. Le piogge diventeranno più leggere, ma la copertura nuvolosa rimarrà presente. La velocità del vento continuerà a essere significativa, con raffiche che potranno raggiungere i 50,9 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Riccione indicano una giornata di maltempo, con piogge persistenti e temperature fresche. Nei giorni successivi, si prevede un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche, con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 3 Ottobre a Riccione

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +18.1° perc. +18.1° 0.27 mm 15.7 S max 19.3 Ostro 82 % 1006 hPa 3 pioggia moderata +17.6° perc. +17.8° 1.97 mm 7.7 SE max 8.5 Scirocco 90 % 1006 hPa 6 forte pioggia +15.2° perc. +15.1° 5.49 mm 13.5 ENE max 16.5 Grecale 89 % 1006 hPa 9 pioggia moderata +14.5° perc. +14.5° 2.12 mm 3.4 S max 6.2 Ostro 93 % 1005 hPa 12 pioggia moderata +16.6° perc. +16.8° 1.81 mm 14.5 ESE max 19.7 Scirocco 93 % 1002 hPa 15 pioggia moderata +17.5° perc. +17.8° 1.76 mm 21.2 SE max 34.3 Scirocco 95 % 999 hPa 18 pioggia leggera +18.9° perc. +19.1° 0.14 mm 11.3 S max 24.9 Ostro 85 % 999 hPa 21 pioggia leggera +16.4° perc. +16.3° 0.11 mm 20.9 ONO max 26.2 Maestrale 83 % 1001 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 18:41

