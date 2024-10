Previsioni Meteo Riccione: il bollettino per domani mercoledì 2 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 2 Ottobre a Riccione indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e da piogge intermittenti. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 17,5°C e i 21,9°C. La presenza di nuvole sarà costante, con una copertura che raggiungerà il 100% durante gran parte della giornata. I venti si presenteranno moderati, con raffiche che potranno superare i 39 km/h.

Nella notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 17,6°C. La velocità del vento sarà di circa 3,9 km/h, aumentando leggermente nelle ore successive. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, ma non si escluderanno brevi piogge.

Durante la mattina, le condizioni meteo rimarranno stabili, con temperature in lieve aumento fino a raggiungere i 21,2°C entro mezzogiorno. Il cielo continuerà a essere coperto, con venti provenienti da sud che si intensificheranno, raggiungendo i 21,7 km/h. La probabilità di pioggia sarà contenuta, ma nel pomeriggio si prevede un cambiamento significativo.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano l’arrivo di piogge leggere, con accumuli che potranno variare da 0,13 mm a 1,19 mm. Le temperature si manterranno attorno ai 21°C, mentre i venti si presenteranno più deboli, con velocità di circa 10,9 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e l’umidità si attesterà intorno al 74%.

Con l’arrivo della sera, le piogge continueranno a manifestarsi, con temperature che scenderanno fino a 17,5°C. La velocità del vento sarà moderata, e la probabilità di precipitazioni aumenterà, raggiungendo il 81%. Le condizioni meteo rimarranno instabili, con un cielo sempre coperto.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Riccione mostrano un trend di instabilità, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, in particolare per chi ha in programma attività all’aperto. La situazione climatica potrebbe migliorare nei giorni a seguire, ma per ora si dovrà affrontare una giornata caratterizzata da nuvole e pioggia.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 2 Ottobre a Riccione

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17.6° perc. +17.6° prob. 25 % 3.9 SSO max 4.8 Libeccio 83 % 1012 hPa 3 cielo coperto +18.2° perc. +18.2° Assenti 12.6 SSO max 22.6 Libeccio 79 % 1010 hPa 6 cielo coperto +18.2° perc. +18.2° Assenti 11.4 S max 24.1 Ostro 81 % 1009 hPa 9 cielo coperto +20.5° perc. +20.5° Assenti 20.8 S max 39.8 Ostro 71 % 1008 hPa 12 cielo coperto +21.2° perc. +21.2° prob. 26 % 21.7 SSO max 41.4 Libeccio 69 % 1007 hPa 15 pioggia leggera +21.6° perc. +21.7° 0.62 mm 9.6 SSO max 17.8 Libeccio 71 % 1006 hPa 18 cielo coperto +20.1° perc. +20° prob. 78 % 14.5 S max 20.4 Ostro 71 % 1006 hPa 21 pioggia leggera +18.5° perc. +18.5° 0.42 mm 9.6 SSO max 9.3 Libeccio 81 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 18:43

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.