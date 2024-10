Previsioni Meteo Riccione: il bollettino per domani sabato 19 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Riccione di Sabato 19 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Le temperature si manterranno su valori relativamente freschi, con una massima che non supererà i 17,4°C. La pioggia sarà la protagonista della giornata, con intensità variabile che raggiungerà picchi significativi nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che contribuirà a rendere l’atmosfera piuttosto umida e scomoda.

Durante la notte, Riccione si troverà sotto un cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 18,1°C. La pioggia leggera inizierà a manifestarsi, con una probabilità di precipitazioni che aumenterà nel corso delle ore. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Ovest-Nord Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 14,6 km/h.

Nella mattina, il maltempo si intensificherà ulteriormente. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 17°C, mentre le precipitazioni passeranno da leggere a moderate. Si prevede che la pioggia accumuli circa 2,58 mm entro le ore 07:00, con un’umidità che toccherà il 97%. Il vento continuerà a soffiare con intensità, rendendo la sensazione di freddo più marcata.

Il pomeriggio porterà le condizioni più critiche della giornata. Le previsioni del tempo indicano forti piogge, con accumuli che potranno superare i 12 mm tra le 14:00 e le 15:00. La temperatura percepita scenderà, e la massima non supererà i 17,4°C. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno raggiungere i 31,5 km/h. L’umidità rimarrà elevata, contribuendo a un clima decisamente sgradevole.

Nella sera, le condizioni di maltempo non accenneranno a migliorare. Le piogge forti continueranno a cadere, con accumuli significativi che si protrarranno fino a notte fonda. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 16,4°C, mentre il vento si manterrà sostenuto, rendendo la situazione ancora più difficile.

In conclusione, le previsioni meteo per Riccione nei prossimi giorni non mostrano segni di miglioramento immediato. Anche se ci si aspetta una lieve attenuazione delle piogge, il maltempo continuerà a influenzare la regione. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno pazientare, poiché le condizioni climatiche non saranno favorevoli. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare eventuali spostamenti o attività.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Riccione

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +18.1° perc. +18.1° prob. 19 % 8.5 ONO max 9.9 Maestrale 82 % 1016 hPa 3 pioggia leggera +17.3° perc. +17.5° 0.4 mm 10.7 ONO max 12.8 Maestrale 90 % 1015 hPa 6 pioggia leggera +16.9° perc. +17.1° 0.94 mm 20.4 NO max 27 Maestrale 95 % 1014 hPa 9 pioggia moderata +17.2° perc. +17.5° 2.1 mm 7.2 ONO max 15.6 Maestrale 98 % 1015 hPa 12 pioggia leggera +17.6° perc. +17.7° 0.38 mm 11 NO max 14.1 Maestrale 89 % 1015 hPa 15 forte pioggia +17.1° perc. +17.4° 12.35 mm 6.9 O max 12.7 Ponente 97 % 1014 hPa 18 pioggia moderata +16.9° perc. +17° 3.82 mm 14.3 ONO max 22.3 Maestrale 91 % 1016 hPa 21 forte pioggia +16.4° perc. +16.6° 7.69 mm 16.7 O max 28.4 Ponente 95 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:32 e tramonta alle ore 18:14

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.