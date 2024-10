Previsioni Meteo Riccione: il bollettino per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 5 Ottobre a Riccione indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose, con piogge leggere che accompagneranno la mattinata. Le temperature si manterranno su valori freschi, oscillando tra i 13,4°C e i 14,6°C, mentre il vento soffierà da ovest-nordovest con intensità variabile. La situazione meteo migliorerà nel corso della giornata, con un progressivo diradamento delle nuvole.

Durante la notte, Riccione sarà interessata da pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 13,6°C, con una temperatura percepita leggermente inferiore. La velocità del vento sarà di circa 6,9 km/h, aumentando leggermente nelle ore successive. La probabilità di precipitazioni rimarrà alta, con valori che si aggireranno attorno ai 90%.

Nella mattina, le condizioni non subiranno sostanziali cambiamenti, continuando a presentare pioggia leggera e una temperatura che si manterrà tra i 13,2°C e i 13,9°C. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e il vento continuerà a soffiare da ovest-nordovest, raggiungendo punte di 19,3 km/h. La probabilità di pioggia si ridurrà leggermente, ma rimarrà comunque significativa.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo. Le nuvole cominceranno a diradarsi, passando da cielo coperto a nubi sparse. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 14,6°C. La velocità del vento diminuirà, ma rimarrà comunque presente, con raffiche che potranno arrivare fino a 16,6 km/h. La probabilità di precipitazioni scenderà ulteriormente, attestandosi intorno al 25%.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con il cielo che si presenterà sereno. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 13,4°C, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità leggera. La copertura nuvolosa sarà ridotta al 10%, e la probabilità di pioggia sarà praticamente assente.

In conclusione, le previsioni del tempo per Riccione nei prossimi giorni indicano un graduale miglioramento delle condizioni meteo. Domenica si prevede un cielo sereno e temperature in lieve aumento, mentre lunedì potrebbe portare un ritorno di nuvole e possibili piogge. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto potranno approfittare di un sabato che, sebbene inizi con pioggia, si concluderà con cieli sereni e temperature gradevoli.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Riccione

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +13.8° perc. +13.6° 0.68 mm 6.9 O max 7.7 Ponente 90 % 1013 hPa 3 pioggia leggera +13.6° perc. +13.4° 0.82 mm 13.4 ONO max 16.5 Maestrale 91 % 1013 hPa 6 pioggia leggera +13.4° perc. +13.1° 0.35 mm 15.9 ONO max 20.4 Maestrale 90 % 1013 hPa 9 pioggia leggera +13.2° perc. +12.9° 0.35 mm 18.7 ONO max 23.7 Maestrale 90 % 1014 hPa 12 cielo coperto +13.9° perc. +13.6° prob. 57 % 17.6 ONO max 21.9 Maestrale 84 % 1014 hPa 15 cielo coperto +14.6° perc. +14.2° prob. 29 % 13.9 ONO max 16.6 Maestrale 79 % 1013 hPa 18 nubi sparse +14° perc. +13.6° prob. 23 % 9.9 O max 11.2 Ponente 78 % 1014 hPa 21 poche nuvole +13.7° perc. +13.2° prob. 2 % 10.4 O max 12.3 Ponente 78 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 18:37

