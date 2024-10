Previsioni Meteo Riccione: tutti i dettagli per domani domenica 20 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 20 Ottobre, Riccione si troverà a fronteggiare condizioni meteorologiche caratterizzate da piogge leggere durante le prime ore del giorno, seguite da un graduale miglioramento nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano una temperatura che si manterrà attorno ai 19°C, con una leggera diminuzione nel pomeriggio. I venti si presenteranno moderati, provenienti principalmente da est, con raffiche che potranno raggiungere i 41,9 km/h.

Durante la notte, Riccione sarà avvolta da una fitta pioggia leggera, con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 17,2°C, con una percezione leggermente più alta. La velocità del vento sarà sostenuta, con punte di 25,2 km/h. Le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con un accumulo di circa 0,96 mm.

Con l’arrivo della mattina, la situazione non cambierà significativamente. La pioggia leggera persisterà fino a metà mattina, con temperature che saliranno fino a 19,5°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, ma si inizierà a notare una leggera diminuzione delle precipitazioni. I venti continueranno a soffiare con intensità, mantenendo una velocità di circa 24,7 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche miglioreranno notevolmente. Le nubi sparse sostituiranno la pioggia, con una temperatura che si stabilizzerà attorno ai 19°C. La probabilità di pioggia scenderà drasticamente, rendendo il pomeriggio più favorevole per attività all’aperto. I venti si presenteranno ancora moderati, ma con una diminuzione della loro intensità.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con poche nuvole e una temperatura che si aggirerà intorno ai 18°C. La pressione atmosferica aumenterà, raggiungendo valori di 1027 hPa, e l’umidità si manterrà su livelli accettabili, intorno all’88%. I venti si calmeranno, rendendo la serata più gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Riccione indicano un netto miglioramento dopo una mattinata piovosa. I prossimi giorni si preannunciano stabili, con temperature che si manterranno su valori miti e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole potranno approfittare di un clima più favorevole nei giorni a venire, rendendo Riccione una meta ideale per chi desidera godere di un fine settimana all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Riccione

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +17.2° perc. +17.5° 0.96 mm 25.2 NE max 35.1 Grecale 96 % 1018 hPa 3 pioggia leggera +18.3° perc. +18.7° 0.25 mm 17 ESE max 27.2 Scirocco 95 % 1018 hPa 6 pioggia leggera +18.7° perc. +19° 0.44 mm 24.7 ESE max 41.9 Scirocco 92 % 1020 hPa 9 pioggia leggera +19.3° perc. +19.6° 0.3 mm 25.4 E max 39.9 Levante 89 % 1022 hPa 12 pioggia leggera +19.2° perc. +19.4° 0.11 mm 24.1 E max 32.8 Levante 86 % 1023 hPa 15 nubi sparse +18.8° perc. +18.9° prob. 24 % 18.8 E max 28.5 Levante 85 % 1024 hPa 18 nubi sparse +18.2° perc. +18.4° prob. 18 % 13.2 E max 22.2 Levante 87 % 1026 hPa 21 poche nuvole +18° perc. +18.2° Assenti 9.5 ESE max 13.9 Scirocco 89 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:34 e tramonta alle ore 18:12

