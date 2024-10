Previsioni Meteo Riccione: tutti i dettagli per domani venerdì 18 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 18 Ottobre a Riccione indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge intermittenti e una copertura nuvolosa predominante. Durante la notte, la pioggia leggera si intensificherà, portando a un accumulo di precipitazioni che continuerà anche nelle ore successive. La temperatura si manterrà intorno ai 18°C, con una leggera diminuzione prevista nel corso della giornata. I venti soffieranno da sud-est, con intensità variabile, contribuendo a un clima umido.

Nella notte, tra le 00:00 e le 05:00, si registreranno piogge moderate, con una temperatura che oscillerà tra 18°C e 18,8°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con umidità che raggiungerà valori elevati, intorno al 90%. I venti, provenienti principalmente da sud-est, si presenteranno con una velocità compresa tra 6,7 km/h e 16,1 km/h. Le precipitazioni saranno costanti, con un accumulo che potrà arrivare a 2,66 mm.

Con l’arrivo della mattina, il meteo non subirà significative variazioni. Tra le 06:00 e le 12:00, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si attesteranno tra 18,3°C e 21,5°C. Le piogge riprenderanno a manifestarsi, seppur in forma leggera, con accumuli che si aggireranno attorno ai 0,13 mm. La velocità del vento si manterrà bassa, con valori che non supereranno i 11,3 km/h.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, le previsioni del tempo indicano una continuazione delle piogge leggere, con temperature in calo che toccheranno i 19,1°C. La copertura nuvolosa aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 95%. Anche in questo intervallo, i venti saranno leggeri, con raffiche che non supereranno i 9,5 km/h.

Infine, nella sera, tra le 18:00 e le 23:00, il cielo si presenterà nuovamente coperto, con temperature che scenderanno fino a 17,9°C. Le piogge si faranno più sporadiche, ma la probabilità di precipitazioni rimarrà presente. L’umidità si manterrà alta, attorno al 90%, e i venti continueranno a soffiare da sud-est, con intensità leggera.

In conclusione, le previsioni meteo per Riccione nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Si prevede un miglioramento delle condizioni meteo solo a partire da Domenica, quando le temperature potrebbero iniziare a risalire e le precipitazioni a diminuire. Pertanto, è consigliabile prepararsi a una giornata di pioggia e mantenere un occhio attento sulle previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 18 Ottobre a Riccione

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +18.8° perc. +19° 0.31 mm 16.1 SE max 21.8 Scirocco 90 % 1017 hPa 3 pioggia moderata +18° perc. +18.4° 2.66 mm 12.7 SE max 21 Scirocco 95 % 1016 hPa 6 cielo coperto +18.3° perc. +18.5° prob. 80 % 6.3 S max 7.7 Ostro 91 % 1015 hPa 9 cielo coperto +20.9° perc. +21° Assenti 2.1 ONO max 5.1 Maestrale 78 % 1016 hPa 12 pioggia leggera +21.1° perc. +21.3° 0.13 mm 11.3 NNE max 9 Grecale 76 % 1015 hPa 15 pioggia leggera +19.6° perc. +19.9° 0.72 mm 7.2 ENE max 8.1 Grecale 84 % 1015 hPa 18 cielo coperto +18.6° perc. +18.9° prob. 74 % 8 ESE max 8.9 Scirocco 90 % 1016 hPa 21 nubi sparse +18.1° perc. +18.3° prob. 30 % 4.5 SSO max 4.8 Libeccio 89 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:31 e tramonta alle ore 18:16

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.