Previsioni Meteo Rieti: il bollettino per domani domenica 13 ottobre

Le previsioni meteo per Domenica 13 Ottobre a Rieti indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, la copertura nuvolosa sarà alta, mentre nella mattina si assisterà a un parziale diradamento delle nubi. Tuttavia, nel pomeriggio il cielo tornerà a essere nuvoloso, con temperature che scenderanno gradualmente. La sera porterà con sé un clima fresco e nuvoloso, con venti leggeri.

Nella notte, a partire dalle ore 00:00, il cielo si presenterà coperto con una temperatura di +12,3°C e un’umidità del 73%. La velocità del vento sarà di circa 3,5 km/h da est. Con il passare delle ore, fino alle 05:00, la temperatura si manterrà attorno ai 12°C, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, che passerà da 89% a 88%.

La mattina si aprirà con nubi sparse, a partire dalle 06:00, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 21,1°C entro le 12:00. Durante questa fascia oraria, l’umidità scenderà fino al 45%, mentre la velocità del vento si manterrà leggera, intorno ai 6,6 km/h. Le nubi sparse daranno un po’ di respiro al cielo, ma non si escludono momenti di maggiore copertura.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo tornerà a essere coperto con una temperatura massima di 20,9°C. La copertura nuvolosa sarà al 100% e l’umidità aumenterà fino al 60%. Le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo 16,8°C entro le 16:00. Il vento si presenterà debole, con raffiche che non supereranno i 6 km/h.

La sera si preannuncia fresca, con temperature che scenderanno fino a 12,9°C alle 23:00. Il cielo rimarrà nuvoloso, con un’umidità che aumenterà fino a raggiungere il 82%. La velocità del vento si manterrà leggera, contribuendo a un clima fresco e umido.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rieti nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati. Tuttavia, si prevede un aumento della copertura nuvolosa e una possibile diminuzione delle temperature nei giorni successivi. Gli amanti del clima fresco troveranno soddisfazione in queste condizioni, mentre chi cerca il sole dovrà pazientare per un miglioramento della situazione meteorologica.

Tutti i dati meteo di Domenica 13 Ottobre a Rieti

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +12.3° perc. +11.5° Assenti 3.5 E max 3.7 Levante 73 % 1020 hPa 3 cielo coperto +12.5° perc. +11.6° Assenti 3.8 E max 3.3 Levante 72 % 1019 hPa 6 nubi sparse +12.8° perc. +11.9° Assenti 3.7 E max 3.5 Levante 71 % 1020 hPa 9 nubi sparse +19.4° perc. +18.6° Assenti 5 OSO max 4.9 Libeccio 46 % 1020 hPa 12 nubi sparse +21.1° perc. +20.5° Assenti 6.6 O max 7.5 Ponente 47 % 1019 hPa 15 cielo coperto +19.4° perc. +19° Assenti 4.6 O max 5.8 Ponente 60 % 1019 hPa 18 cielo coperto +14.5° perc. +14° Assenti 3.3 ENE max 3.4 Grecale 75 % 1020 hPa 21 nubi sparse +13.4° perc. +12.9° Assenti 5 ENE max 4.4 Grecale 79 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 18:25

