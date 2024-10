Previsioni Meteo Rieti: il bollettino per domani lunedì 7 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 7 Ottobre a Rieti indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. La temperatura massima raggiungerà circa 19,4°C nel pomeriggio, mentre la minima si attesterà attorno ai 14°C durante la notte. La presenza di nuvole sarà costante, con una copertura che si aggirerà tra il 94% e il 100% nel corso della giornata. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da sud-est, con velocità che varieranno tra 3 km/h e 5 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si manterranno attorno ai 14°C. L’umidità sarà piuttosto alta, oscillando intorno al 76%. Le condizioni di calma del vento, con una brezza leggera, contribuiranno a creare un’atmosfera tranquilla.

Nella mattina, le previsioni del tempo non mostrano significative variazioni. La temperatura salirà lentamente, raggiungendo circa 17,4°C entro le ore centrali della mattinata. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, con valori che toccheranno il 100%. L’umidità continuerà a mantenersi alta, attorno al 61%. Anche in questa fase della giornata, i venti saranno leggeri, rendendo l’aria fresca ma non sgradevole.

Nel pomeriggio, si assisterà a un lieve aumento delle temperature, che toccheranno il picco di 19,4°C. Tuttavia, il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 98%. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 68%. Anche in questo frangente, i venti si manterranno leggeri, con una velocità che non supererà i 5 km/h.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, scendendo a circa 15°C. La nuvolosità rimarrà costante, con una copertura che si manterrà tra il 94% e il 99%. L’umidità aumenterà ulteriormente, arrivando a toccare il 89%. Anche in questo periodo, i venti continueranno a essere leggeri, contribuendo a un clima fresco e umido.

In conclusione, le previsioni meteo per Rieti nei prossimi giorni non mostrano cambiamenti significativi. Si prevede che il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. La situazione meteorologica suggerisce che, nei giorni successivi, si potrebbero verificare condizioni simili, con una possibile persistenza di nuvole e temperature gradevoli. Pertanto, si consiglia di prepararsi a un clima fresco e umido, tipico di questa stagione.

Tutti i dati meteo di Lunedì 7 Ottobre a Rieti

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14° perc. +13.4° Assenti 4.1 S max 5.3 Ostro 77 % 1016 hPa 3 cielo coperto +13.9° perc. +13.3° Assenti 4.1 SSE max 5.2 Scirocco 76 % 1015 hPa 6 cielo coperto +14.2° perc. +13.6° Assenti 4.3 SE max 5.2 Scirocco 75 % 1016 hPa 9 cielo coperto +15.4° perc. +14.8° Assenti 4.4 ESE max 5.8 Scirocco 69 % 1018 hPa 12 cielo coperto +18.7° perc. +18.2° Assenti 5.2 S max 8.4 Ostro 62 % 1017 hPa 15 cielo coperto +19.2° perc. +18.9° Assenti 4 SO max 6.3 Libeccio 68 % 1017 hPa 18 cielo coperto +15.8° perc. +15.7° Assenti 4 SE max 4.5 Scirocco 84 % 1018 hPa 21 cielo coperto +15.1° perc. +15° Assenti 5.7 ESE max 5.3 Scirocco 89 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 18:34

