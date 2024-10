Previsioni Meteo Rieti: il bollettino per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Sabato 12 Ottobre a Rieti si presenterà con condizioni meteorologiche variabili, caratterizzate da una predominanza di nubi sparse durante gran parte della giornata, mentre nel corso della sera il cielo si coprirà completamente. Le temperature si manterranno su valori freschi, oscillando tra +12,1°C e +20,6°C, con una sensazione di freddo accentuata dalla presenza di umidità che si attesterà intorno al 76%. I venti saranno prevalentemente leggeri, provenienti da est e nord-est, con velocità che non supereranno i 6,9 km/h.

Nel corso della notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, Rieti avrà un cielo con nubi sparse e temperature che scenderanno fino a +11,1°C. L’umidità sarà alta, attorno all’82%, e i venti si presenteranno leggeri, con una velocità di circa 5,6 km/h. Non si registreranno precipitazioni, permettendo di godere di una serata tranquilla.

La mattina di Sabato si aprirà con un cielo ancora parzialmente nuvoloso. Le temperature inizieranno a risalire, raggiungendo i +14,6°C intorno alle 7:00. L’umidità comincerà a diminuire, portandosi al 68%. I venti rimarranno leggeri, favorendo un clima gradevole fino a metà mattina, quando si raggiungeranno i +19,7°C alle 10:00.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco massimo di +20,6°C intorno alle 12:00 e si manterranno stabili fino alle 14:00. Tuttavia, la copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo sempre più grigio. L’umidità si attesterà attorno al 45%, mentre i venti continueranno a soffiare debolmente, creando una leggera brezza.

Con l’arrivo della sera, il cielo di Rieti si coprirà completamente, portando a temperature che scenderanno fino a +13°C. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 78%, e i venti si faranno più freschi, mantenendosi sempre sotto i 4 km/h. Non si prevedono precipitazioni, ma il clima fresco e umido potrebbe rendere necessaria una giacca leggera.

In conclusione, le previsioni meteo per Rieti indicano un Sabato caratterizzato da un clima fresco e nuvoloso, con temperature che si manterranno moderate. Nei giorni successivi, si prevede un lieve miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +12.1° perc. +11.5° Assenti 5.6 ENE max 4.8 Grecale 83 % 1017 hPa 3 nubi sparse +11.4° perc. +10.7° Assenti 5.8 ENE max 4.9 Grecale 82 % 1017 hPa 6 nubi sparse +11.6° perc. +10.8° Assenti 6.7 ENE max 5.5 Grecale 78 % 1018 hPa 9 nubi sparse +18.7° perc. +18° Assenti 3.3 OSO max 2.3 Libeccio 53 % 1018 hPa 12 nubi sparse +20.6° perc. +19.9° Assenti 6.9 O max 5.6 Ponente 44 % 1018 hPa 15 nubi sparse +19.3° perc. +18.7° Assenti 5 O max 5.1 Ponente 54 % 1017 hPa 18 nubi sparse +13.6° perc. +13° Assenti 3.2 E max 3.3 Levante 75 % 1019 hPa 21 cielo coperto +13.2° perc. +12.5° Assenti 3.6 ESE max 3.7 Scirocco 77 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 18:26

